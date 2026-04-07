בלי ספינים: חיפה עשתה טעות גדולה בפגרה

ההפסד להפועל תל אביב אמש (שני) ניפץ את החלומות של מכבי חיפה לסיים בין ארבע הראשונות בטבלה. הפער משם עומד עכשיו על 9 נקודות ויכול היה להיות אפילו דו-ספרתי, כך שהירוקים לא ב”ליגה של הגדולות״ רגע לפני סיום העונה הסדירה. גם הטעות שעשתה הקבוצה בפגרה תעיד על כך.

פודקאסט מכבי חיפה חוזר עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב: הפספוס של ברק בכר וההופעה הרעה של חניכיו על אף המצב של היריבה, טעות השיפוט בפנדל של ליסאב עיסאת ומדוע לא היה מקום להתערבות ה-VAR, הספינים שיצאו מהמועדון בסיום המשחק, הכרטיס האדום שקיבל נבות רטנר ולמה לא רק הוא אשם בעבירה שביצע, התדמית שנוצרה לאיתן אזולאי והאם נדרש שינוי בהגנה לקראת חצי הגמר.

כמו כן, הפרק עסק בנתונים המדאיגים של מכבי חיפה מול קבוצות הפלייאוף העליון במהלך העונה הסדירה, הזרים שלא משדרגים את הקבוצה, ההחלטה על החוזה החדש של ברק בכר, משחק חצי גמר הגביע נגד מכבי תל אביב שיכול להפוך את העונה, וחשיבות המשחקים שנותרו בליגת העל עבור שחקני הסגל. האזנה נעימה