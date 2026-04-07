5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בלי ספינים: חיפה עשתה טעות גדולה בפגרה

האזינו: בלי קשר לטעות השיפוט בפנדל נגד הפועל תל אביב, הירוקים לא התכוננו טוב לחזרת המשחקים ונראו רע. וגם: הספינים, התדמית של אזולאי והזרים

קני סייף מאוכזב (רדאד ג'בארה)
קני סייף מאוכזב (רדאד ג'בארה)

ההפסד להפועל תל אביב אמש (שני) ניפץ את החלומות של מכבי חיפה לסיים בין ארבע הראשונות בטבלה. הפער משם עומד עכשיו על 9 נקודות ויכול היה להיות אפילו דו-ספרתי, כך שהירוקים לא ב”ליגה של הגדולות״ רגע לפני סיום העונה הסדירה. גם הטעות שעשתה הקבוצה בפגרה תעיד על כך.

פודקאסט מכבי חיפה חוזר עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב: הפספוס של ברק בכר וההופעה הרעה של חניכיו על אף המצב של היריבה, טעות השיפוט בפנדל של ליסאב עיסאת ומדוע לא היה מקום להתערבות ה-VAR, הספינים שיצאו מהמועדון בסיום המשחק, הכרטיס האדום שקיבל נבות רטנר ולמה לא רק הוא אשם בעבירה שביצע, התדמית שנוצרה לאיתן אזולאי והאם נדרש שינוי בהגנה לקראת חצי הגמר.

כמו כן, הפרק עסק בנתונים המדאיגים של מכבי חיפה מול קבוצות הפלייאוף העליון במהלך העונה הסדירה, הזרים שלא משדרגים את הקבוצה, ההחלטה על החוזה החדש של ברק בכר, משחק חצי גמר הגביע נגד מכבי תל אביב שיכול להפוך את העונה, וחשיבות המשחקים שנותרו בליגת העל עבור שחקני הסגל. האזנה נעימה

