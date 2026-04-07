בהפועל פתח תקווה אופטימיים: "פרץ ימשיך"

כבר מזה מספר שבועות, מנהלים בהפועל פתח תקווה עם מאמן הקבוצה עומר פרץ, שיחות על-מנת להבטיח את הישארותו במועדון, לאחר עונה נפלאה, בה כנגד כל הסיכויים פרץ הוביל את המלאבסים לעונה בה הם קרובים מרחק נקודה מהעפלה לפלייאוף העליון.

המאמן בן ה-40, מחזיק אמנם בחוזה לעונה נוספת, אך לאור העובדה שסעיף השחרור שלו עומד על 120,000 שקלים בלבד, הרצון הוא לראות אותו חותם על חוזה חדש, בו סעיף השחרור לא יהווה מטרד וגם פרץ יקבל שכר גדול יותר, שיגרום לשביעות רצונו, כאשר דרישתו היא גבוהה. בפ"ת יש לציין, אופטימיים כי המאמן ימשיך וגורם במועדון הבהיר בימים האחרונים: "עומר פרץ ימשיך בהפועל פ"ת".

אך מנגד יש לציין שהעניינים לא סגורים לחלוטין, בטח לאור שמו הטוב של המאמן בקרב קבוצות הגדולות לאור העונה המוצלחת. פרץ, כן העביר מסר בתקופה האחרונה כי הרצון להמשיך הוא הדדי, אך גם הוא מבין שיהיה קשה לשחזר עונה מוצלחת כמו העונה, בטח שחמישה כרטיסים לפלייאוף העליון, באופן יחסי סגורים.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם רועי דוד (מרטין גוטדאמק)

פרץ מבין שהשנה קבוצתו באה משום מקום והפתיעה את כולם, כאשר בעונה הבאה תהיה על המלאבסים תשומת לב גדולה יותר, כשהרצון הוא להשתדרג בהתאם מקצועית. "העניינים עוד לא סגורים, אבל אנחנו אופטימיים", אמרו במועדון. בכל אופן, פ"ת רוצה לסיים את הנושא בשבועיים הקרובים, כדי לא "להיתקע" בשלבים מאוחרים יותר של הקיץ.

בינתיים, פ"ת תחל את ההכנות לקראת המשחק הגורלי ביום שבת מול הפועל ת"א, שיכריע אם הקבוצה תיכנס לפלייאוף העליון. כזכור, לפ"ת דרושה נקודה אחת כדי להבטיח פלייאוף או איבוד נקודות של מכבי נתניה מול הפועל חיפה. עדיין לא ברור אם קליי, שסובל מכיווץ, יוכל לקחת חלק בהתמודדות, כאשר גם צ'אפיוקה סונגה, עדיין לא החלים מפציעתו באזור שרירי הבטן. בכל אופן, רק לקראת יום חמישי, יידעו בפ"ת אם יהיו כשירים. רועי דוד, אמור להיות כשיר.