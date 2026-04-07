5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בהפועל פתח תקווה אופטימיים: "פרץ ימשיך"

השיחות בין הצדדים נמשכות, כשהמאמן העביר מסרים שירצה להמשיך, אך בתנאים מסוימים. גורם מצנן: "הדברים לא סגורים". וגם: מצבם של קליי, דוד וסונגה

עומר פרץ (ראובן שוורץ)
כבר מזה מספר שבועות, מנהלים בהפועל פתח תקווה עם מאמן הקבוצה עומר פרץ, שיחות על-מנת להבטיח את הישארותו במועדון, לאחר עונה נפלאה, בה כנגד כל הסיכויים פרץ הוביל את המלאבסים לעונה בה הם קרובים מרחק נקודה מהעפלה לפלייאוף העליון.

המאמן בן ה-40, מחזיק אמנם בחוזה לעונה נוספת, אך לאור העובדה שסעיף השחרור שלו עומד על 120,000 שקלים בלבד, הרצון הוא לראות אותו חותם על חוזה חדש, בו סעיף השחרור לא יהווה מטרד וגם פרץ יקבל שכר גדול יותר, שיגרום לשביעות רצונו, כאשר דרישתו היא גבוהה. בפ"ת יש לציין, אופטימיים כי המאמן ימשיך וגורם במועדון הבהיר בימים האחרונים: "עומר פרץ ימשיך בהפועל פ"ת".

אך מנגד יש לציין שהעניינים לא סגורים לחלוטין, בטח לאור שמו הטוב של המאמן בקרב קבוצות הגדולות לאור העונה המוצלחת. פרץ, כן העביר מסר בתקופה האחרונה כי הרצון להמשיך הוא הדדי, אך גם הוא מבין שיהיה קשה לשחזר עונה מוצלחת כמו העונה, בטח שחמישה כרטיסים לפלייאוף העליון, באופן יחסי סגורים.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם רועי דוד (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם רועי דוד (מרטין גוטדאמק)

פרץ מבין שהשנה קבוצתו באה משום מקום והפתיעה את כולם, כאשר בעונה הבאה תהיה על המלאבסים תשומת לב גדולה יותר, כשהרצון הוא להשתדרג בהתאם מקצועית. "העניינים עוד לא סגורים, אבל אנחנו אופטימיים", אמרו במועדון. בכל אופן, פ"ת רוצה לסיים את הנושא בשבועיים הקרובים, כדי לא "להיתקע" בשלבים מאוחרים יותר של הקיץ.

בינתיים, פ"ת תחל את ההכנות לקראת המשחק הגורלי ביום שבת מול הפועל ת"א, שיכריע אם הקבוצה תיכנס לפלייאוף העליון. כזכור, לפ"ת דרושה נקודה אחת כדי להבטיח פלייאוף או איבוד נקודות של מכבי נתניה מול הפועל חיפה. עדיין לא ברור אם קליי, שסובל מכיווץ, יוכל לקחת חלק בהתמודדות, כאשר גם צ'אפיוקה סונגה, עדיין לא החלים מפציעתו באזור שרירי הבטן. בכל אופן, רק לקראת יום חמישי, יידעו בפ"ת אם יהיו כשירים. רועי דוד, אמור להיות כשיר.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
