ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

אלגרי: כרגע אנחנו עומדים ביעד, ליגת האלופות

ויתר? מאמן מילאן אחרי ההפסד 1:0 לנאפולי: "מאבק האליפות כבר לא תלוי בנו כי לאינטר יש יתרון של 9 נקודות". וגם: המערך שפתח איתו ושחקני ההתקפה

מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)
המחזור ה-31 הסתיים אמש (שני) עם משחק צמרת פיקנטי. האלופה, נאפולי, אירחה את סגנית המוליכה, מילאן, בקרב ישיר על המקום השני והסיכוי לגנוב מאינטר את האליפות. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי נכנעו 1:0 וירדו למקום השלישי בטבלה, מרחק 9 נקודות מהיריבה העירונית.

בסיום המשחק התראיין אלגרי והזכיר את המטרות של הקבוצה העונה: “לדעתי המאבק על האליפות כבר לא תלוי בנו, כי לאינטר יש יתרון של תשע נקודות, ובכדורגל הכול יכול לקרות, אבל גם נאפולי לפנינו. חשוב להישאר רגועים, כרגע אנחנו עומדים ביעד שלנו, אבל המקום בליגת האלופות לא יוכרע במשחק אחד”.

“לאאו פתח את העונה היטב, אך סבל מהרבה פציעות”

האיטלקי התייחס גם למערך איתו פתח את המשחק: “לאאו היה מושבת כמעט 12 ימים ועשה רק שני אימונים חלקיים. לפתוח עם שלושה חלוצים זה בסדר, אולי הייתי יכול ‘לשבור’ את המשחק מוקדם יותר, אולי בדקה ה-70, אבל העדפתי להמשיך כך ורק לאחר מכן חשבתי להכניס שלושה שחקני התקפה לפני שספגנו. השחקנים צריכים להיות גם בכושר טוב. לצערי רפאל פתח את העונה היטב, אבל סבל מסדרת פציעות. חשוב שיחזור לכושר, כי אנחנו צריכים את כולם לקראת סיום העונה”.

האלופה כאן: 1:0 לנאפולי על מילאן

לסיום, אלגרי דיבר על שחקני ההתקפה שכן שיחקו: “לדעתי אנקונקו ופולקרוג שיחקו טוב. אנקונקו קיבל שני מצבים טובים, אחד בכל מחצית, עבד מצוין עבור הקבוצה ולכן נתן משחק טוב גם מבחינה טכנית. במצבים כאלה שחקן כמוהו צריך להבקיע, אבל קודם כל הוא צריך למצוא את המסגרת. גם במחצית השנייה זה היה דומה. בסך הכול הם היו טובים, כמו שכל הקבוצה הייתה טובה”.

כאמור, הרוסונרי ירדו למקום השלישי ובמרחק שש נקודות מיובנטוס, שבמקום החמישי. האדומים ממילאנו ישחקו את המחזור הבא שלהם ביום שבת מול אודינזה, ויקוו לחזור למסלול הניצחונות כדי להבטיח כמה שיותר מהר את המקום בליגת האלופות.

