אלגרי: כרגע אנחנו עומדים ביעד, ליגת האלופות

המחזור ה-31 הסתיים אמש (שני) עם משחק צמרת פיקנטי. האלופה, נאפולי, אירחה את סגנית המוליכה, מילאן, בקרב ישיר על המקום השני והסיכוי לגנוב מאינטר את האליפות. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי נכנעו 1:0 וירדו למקום השלישי בטבלה, מרחק 9 נקודות מהיריבה העירונית.

בסיום המשחק התראיין אלגרי והזכיר את המטרות של הקבוצה העונה: “לדעתי המאבק על האליפות כבר לא תלוי בנו, כי לאינטר יש יתרון של תשע נקודות, ובכדורגל הכול יכול לקרות, אבל גם נאפולי לפנינו. חשוב להישאר רגועים, כרגע אנחנו עומדים ביעד שלנו, אבל המקום בליגת האלופות לא יוכרע במשחק אחד”.

“לאאו פתח את העונה היטב, אך סבל מהרבה פציעות”

האיטלקי התייחס גם למערך איתו פתח את המשחק: “לאאו היה מושבת כמעט 12 ימים ועשה רק שני אימונים חלקיים. לפתוח עם שלושה חלוצים זה בסדר, אולי הייתי יכול ‘לשבור’ את המשחק מוקדם יותר, אולי בדקה ה-70, אבל העדפתי להמשיך כך ורק לאחר מכן חשבתי להכניס שלושה שחקני התקפה לפני שספגנו. השחקנים צריכים להיות גם בכושר טוב. לצערי רפאל פתח את העונה היטב, אבל סבל מסדרת פציעות. חשוב שיחזור לכושר, כי אנחנו צריכים את כולם לקראת סיום העונה”.

לסיום, אלגרי דיבר על שחקני ההתקפה שכן שיחקו: “לדעתי אנקונקו ופולקרוג שיחקו טוב. אנקונקו קיבל שני מצבים טובים, אחד בכל מחצית, עבד מצוין עבור הקבוצה ולכן נתן משחק טוב גם מבחינה טכנית. במצבים כאלה שחקן כמוהו צריך להבקיע, אבל קודם כל הוא צריך למצוא את המסגרת. גם במחצית השנייה זה היה דומה. בסך הכול הם היו טובים, כמו שכל הקבוצה הייתה טובה”.

כאמור, הרוסונרי ירדו למקום השלישי ובמרחק שש נקודות מיובנטוס, שבמקום החמישי. האדומים ממילאנו ישחקו את המחזור הבא שלהם ביום שבת מול אודינזה, ויקוו לחזור למסלול הניצחונות כדי להבטיח כמה שיותר מהר את המקום בליגת האלופות.