עיסאת: "בחיים לא היה פנדל, הכדור פגע בכתף"

במכבי חיפה יכולים היו אתמול (שני) לסכם ערב מאכזב מאוד מבחינתם אחרי ההפסד להפועל תל אביב, 2:0, שככל הנראה גנז לקבוצה את האפשרות להגיע לאירופה דרך הליגה, במידה והקבוצה לא תזכה בגביע המדינה, שכן פער הנקודות היום מהאדומים, שבמקום הרביעי, עומד על 9 נקודות. מדובר בפער נקודות ששם חותמת לעונה רעה מאוד של הקבוצה, אותה היא אמורה לסיים במקום החמישי, כל זאת אחרי שהמטרה בתחילת העונה הייתה לנסות ולהתמודד שוב על תואר האליפות.

לצד היכולת החלשה של הקבוצה במחצית הראשונה, והעובדה שחלק גדול של השחקנים נראו חלודים ורחוקים מלהיות בכושר משחק אחרי למעלה מחודש מבלי שקיימו משחק פעיל, בחיפה באו בטענות קשות לעבר צוות השיפוט שקבע בעיטת 11 מטר מפוקפקת, שהביאה את כל המערכת לזעם גדול ולדרישה הנוקבת לבדוק ולהביא לידיעת הציבור את תמלול השיחה של השופט נאאל עודה עם צוות ה-VAR, שקבע שהיה פנדל.

מי שעמד במרכז העניינים היה הבלם, ליסב עיסאת, שנטען נגדו לנגיעת יד. עיסאת אמר לחבריו ולסובבים אותו בסיום: "בחיים לא היה פנדל, הכדור פגע לי בכתף". בקבוצה משוכנעים בצדקת הבלם וגם למאמן ברק בכר היו טענות על ההחלטה של השופט: "ההחלטה הזאת הכריעה את גורל המקום שמוביל לאירופה", אמרו בקבוצה.

סתיוו טוריאל מבקיע (רדאד ג'בארה)

אכזבה בחיפה מהיכולת: “שיחקנו כדורגל שבלוני ומשעמם”

ועכשיו חזרה למשחק, בחיפה מאוכזבים מאד מהיכולת הקבוצתית וגם מיכולתם של לא מעט שחקנים כבודדים: "שיחקנו כדורגל שבלוני ומשעמם במחצית הראשונה. לא הצלחנו לייצר שטחים והמשחק שלנו היה חסר יצירתיות. נראה שהשחקנים חזרו חסרי חדות מהפגרה". בין השחקנים שזכו לביקורת היה סדריק דון שלא הורגש ולא השפיע על המשחק והמחליף טרבונטה סטיוארט, שבסוף העונה ישוחרר.

אם יש שחקנים שזכו למילה טובה, הם היו השוער, גיאורגי ירמקוב, ששוב הוכיח מדוע חיפה תהיה חייבת להשאירו בעונה הבאה תמורת שדרוג משמעותי בשכרו, והמחליף קני סייף. נבות רטנר, שהורחק בדקה קריטית, זכה לעידוד: "רטנר עשה שגיאה אבל הוא ילמד ממנה, אנחנו תומכים בו", אמרו בקבוצה.