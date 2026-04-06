ליגת העל לא האירה פנים לעולים מהנוער

ליגת העל לבוגרים חזרה לפעילות, אך בשונה מהליגה הלאומית, שביום שישי האחרון האירה פנים למספר שחקני נוער, שסייעו לקבוצתם לזכות בניצחון, בליגת העל הסיטואציה שונה בהחלט. שישה שחקנים שהופיעו העונה בליגות הנוער נטלו חלק במשחקי קבוצות הבוגרים, אך לא הצליחו לבוא לידי ביטוי בצורה אידיאלית מבחינתם.

שחקני נוער השתלבו בארבעה משבעת משחקי המחזור ה-25. בסופ"ש ייצא לדרך מחזור הנעילה של שלב הליגה הסדירה בליגת העל, אנו תקווה שיהיה זה מחזור שיאיר פניו לשחקנים העולים כתגבורת מקבוצות הנוער.

מכבי בני ריינה - הפועל ירושלים 0:0

במשחק זה הפועל ירושלים עלתה בהרכב שני שחקני התקפה, שכבר משחקים זמן ממושך בקבוצת הבוגרים: נדים וראסנה (2006) רשם הופעה מספר 11 בקבוצת הבוגרים. השחקן הוחלף בדקה ה-75. השחקן כבש 16 שערים ב-21 הופעות במדי קבוצת הנוער.

נדים וראסנה בפעולה (חג'אג' רחאל)

ישראל דאפה (2009) רשם הופעה מספר 12 בקבוצת הבוגרים. השחקן הוחלף בדקה ה-85. השחקן כבש שער במדי הקבוצה הבוגרת במשחק גביע הטוטו בו ניצחה 0:1 את מ.ס אשדוד. בקבוצת הנוער כבש תשעה שערים ב-11 הופעות.

עירוני קרית שמונה - בני סכנין 0:2

בני סכנין העלתה בדקה ה-84 לשדה המשחק את הקשר, סובחי אבו יונס, יליד 2008, שערך הופעת בוגרים רשמית ראשונה. השחקן כבש שישה שערים ב-23 הופעות במדי קבוצת הנוער. בשבת האחרונה ערך הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים, שאותה מנהל העונה אביו, איימן, עד לעונה האחרונה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של בני סכנין.

מ.ס אשדוד - מכבי נתניה 3:2

במשחק שבו מ.ס אשדוד שמטה יתרון 2:0 ובסיום הפסידה 3:2 למכבי נתניה, עלה בהרכב אשדוד בעמדת המגן הימני, עמית דנציגר (2007). לשחקן הייתה זו הופעה שני במדי קבוצת הבוגרים. השחקן הוחלף בדקה ה-70, כשהתוצאה עמדה על שוויון 2:2.

הפועל ת"א - מכבי חיפה 0:2

הערב (שני) ננעל המחזור במשחק בו ניצחה הפועל ת"א 0:2 את מכבי חיפה, בשורותיה עלו שני ילידי 2007, שאת העונה החלו בקבוצת הנוער ושבו אליה אחרי המעבר לבוגרים לקמפיין האירופאי המוצלח. לעומת זאת, בהפועל ת"א, שהרבתה לשלב בחודש האחרון שחקני נוער במשחקי אימון, לא שולב ולו שחקן נוער אחד.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

הקשר נבות רטנר רשם הופעת בוגרים תשיעית, שאותה פחות ירצה לזכור, זאת מאחר וספג בדקה ה-46 כרטיס אדום ראשון בקריירת בוגרים, זאת לאחר שביצע עבירה על לואיזוס לואיזיו, שחקנה הקפריסאי של הפועל ת"א. לרטנר זהו כרטיס אדום שני העונה, זאת לאחר שספג הרחקה גם במשחק שבו קבוצת הנוער סיימה בתוצאת שוויון 1:1 את המשחק מול מכבי נתניה, אך בשל התנהגותו ספג השחקן הרחקה משני משחקים.