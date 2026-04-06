ניצחון להפועל חיפה בדרבי, הפועל אילת הביסה

הפועל אילת תוכל ביום שישי להבטיח את מקומה בעונה הבאה בליגת העל. הערב (שני) הדרומיים דרסו את צפת, ואם ינצחו ביום שישי ברמת השרון בתוספת הפסד של מכבי רחובות, הם יפעלו רשמית לליגת העל. הפועל חיפה השלימה דאבל בדרבי החיפאי על 72:84. אליצור שומרון רשמה ניצחון 82:80 על הבאזר בקרית גת בזכות וינס קול. גם מכבי אשדוד, מגדל העמק ואשקלון השיגו ניצחונות חוץ על רמה"ש, יבנה ומעלה אדומים בהתאמה.

הפועל חיפה - מכבי חיפה 72:84

הפועל חיפה משלימה ניצחון כפול העונה על היריבה העירונית והיא חזק בקרב על המקום השני שמעניק ביתיות לכל אורך הפלייאוף. החבורה של רובן נייברגר החזיקה ביתרון קטן לאורך מרבית שלבי המשחק, וכמו בדרבי הקודם ידעה לברוח ברבע האחרון לניצחון. המחצית הראשונה התאפיינה בקרב שקול והרבה מאד אגרסיביות והסתיימה ב-36:37 לאדומים. ברבע השלישי הפועל חיפה ברחה, אבל הקבוצה של מיקי גורקה לא הרימה ידיים וזה 55:58 בלבד. ברבע האחרון, כאמור, הגיעה הבריחה - דנאל כוזהינוף ועידו רומי סיפקו מהלכים משמעותיים של סל ועבירה ולאחר מכן ווסלי האריס ודניאל רוזנבאום סגרו את הסיפור.

האדומים קיבלו דאבל דאבל משני הזרים ודניאל רוזנבאום וקלעו 10 שלשות ב-41 אחוז. מנגד, הירוקים נהנו ממשחק טוב של נאור שרון וג'וש פרייס אף הם לא קיבלו סיוע משמעותי מהאחרים. מכבי חיפה השאירו 12 נקודות על הקו וקלעו ב-42 אחוז מהעונשין.

קלעו להפועל חיפה: ווסלי האריס (10 ריבאונדים, 5 חסימות) 25 נק', אקסבייר ג'ונסון (12 ריבאונדים) ודניאל רוזנבאום (10 ריבאונדים) 15 נק' כל אחד, ראיין טוראל 12 נק', דנאל כוזהינוף (10 אסיסטים, 5 חטיפות) 10 נק', עידו רוימי 5 נק', יהונתן ים 2 נק'.

קלעו למכבי חיפה: נאור שרון (6 אסיסטים) 22 נק', ג'וש פרייס 19 נק', אביתר מור יוסף 8 נק', אילון ששון וסנדי כהן 6 נק' כ"א, ג'וש פרידקין וקורן משה 4 נק' כ"א, ניתאי טפרברג 3 נק'.

הפועל אילת - מ.ס צפת 68:123

מול סגל חסר של הצפוניים, באילת לא התקשו ועם רחוקים שני ניצחונות מעליית ליגה או לחילופין הפסד של מכבי רחובות בשישי בתוספת ניצחון חוץ ברמת השרון. החבורה מהצפון, ללא שחקנים זרים, לא יכלה מול העומק והאיכות של הביתיים שהפגינו עליונות משלב מאד מוקדם והבטיחו ניצחון במשחק שהיה במעמד צד אחד בלבד. שבעה שחקנים באילת קלעו בדאבל פיגרס, ולמעשה אילת שלטה בכל פרמטר סטטיסטי.

קלעו להפועל אילת: אליעד טל, ישמעאל ליין ועידו הראל 16 נק' כ"א, דאסטי האנאס 13 נק', צוף בן משה 12 נק', ניב אבידן 10 נק', תומר פורת 9 נק', אוסטין טילמן ודין אלינגר 7 נק' כ"א, שגיא פנחס 5 נק', אלון דרוקר ומירון רוינה 2 נק' כ"א.

קלעו למ.ס צפת: דביר אוחנה 20 נק', קוזמה גונצ'רוב 11 נק', דניאל קופרברג ונועם פוקס 8 נק' כ"א, רז מור ושלו מוריוסף 7 נק' כ"א, די ג'יי שארפ 5 נק', אור חן 2 נק'.

א.ס רמה"ש - מכבי אשדוד 91:73

ניצחון חשוב למכבי אשדוד בקרב המיקום לקראת הפלייאוף, בעוד מנגד הביתיים ממשיכים לשמור על חוסר היציבות שמאפיין אותם לאורך העונה. אשדוד הייתה עדיפה בפתיחת המשחק ובסיומו, וידעה לצאת עם ניצחון יקר הרבה בזכות 13 שלשות ו-21 נקודות מהזדמנות שנייה.

החבורה של דן קציר פתחה את המשחק עם 11 נקודות ברצף ללא מענה, והוליכה 25:11 לאחר הרבע הראשון. אלון דניאלי ורביב פיטשון הציגו יכולת טובה ברבע השני והיתרון של האורחים נשמר - 34:20. גם בהמשך אשדוד ידעה לשמור על הפער שלה - 50:38 במחצית. ברבע השלישי שלשות של אופק מלכה, רועי אבנרי ואיירה לי צימקו ל-65:63 לאחר שלושה רבעים. המשחק המשיך להיות צמוד ו-6 דקות לסיום זה 73:68, אלא שמכאן מכבי אשדוד הידקה את ההגנה ויצאנ לריצת 11-0 שהבטיחה לה נצחון חוץ.

קלעו לא.ס רמה"ש: אופק מלכה 16 נק', דימיטרי רוברטס 14 נק', איירה לי (17 ריבאונדים) 13 נק', חן כלפון 10 נק', רועי אבנרי 5 נק', אסף פשין, דוד מוסיס ועמית ביר כץ 4 נק' כ"א, דניאל ראובן 3 נק'.

קלעו למכבי אשדוד: רוברט טרנר 24 נק', ג'ימי הול (12 ריבאונדים) 14 נק', נועם יעקובי (8 אסיסטים) 11 נק', רביב פיטשון ושחר שלמון (9 ריב') 10 נק' כ"א, אלון דניאלי 9 נק', בר שינבוים 6 נק', מתן בן אקן 4 נק', בן גולד 1 נק'.

א.ס אשקלון/קרית גת - אליצור שומרון 82:80

ניצחון ענק לאליצור שומרון בקרית גת עם סל ניצחון על הבאזר של וינס קול. החבורה של אייל שולמן משיגה ניצחון חשוב במאבקי הכניסה לפלייאוף, בעוד בקרית גת בועטים בדלי אחרי משחק שכבר היה להם ביד והם עמוק במאבקי התחתית. המקומיים שלטו לכל אורך המשחק, ובמשך דקות ארוכות הציגו יכולת נהדרת עם אחוזי קליעה גבוהים.

הרבע הראשון עוד היה שקול והסתיים ב-19:20 לקרית גת. עם פתיחת הרבע השני קלארק רוזנברג ודניאל נג'ר קבעו 23:33. מקסים רומנוב ואקאמג'י וויליאמס המשיכו במומנטום והמחצית הסתיימה ב-33:49 מוחץ לקרית גת. הרבע השלישי נפתח עם 7 נקודות רצופות של האורחים, אבל אקאמג'י וויליאמס, מקסים רומנוב ודניאל נג'ר הגדילו מיד ל-48:67.

לקראת סוף הרבע אליצור שומרון צימקה ל-59:73. המומנטום נמשך לרבע האחרון וריצת 12-2 קיזזה ל-71:75 בלבד. המשחק הפך להיות שקול ודקה לסיום יונתן מור איזן ל-80:80. איגוד כדור של דימיטריוס טרידוול לא נוצל על ידי קרית גת, ולאחר מכן דניאל נג'ר לא הצליח לקלוע וב-5 השניות האחרונות שנותרו קרית גת מצאה את וינס קול לזריקה מחצי מרחק אחרי מסירה גדולה של יונתן מור - והוא קבע את תוצאת המשחק.

קלעו לקרית גת: אקאמגי' ווליאמס 22 נק', מקסים רומנוב 19 נק', קלארק רוזנברג 15 נק', אלכס צוברביץ' (17 ריבאונדים, 4 חסימות) 11 נק', דניאל נג'ר (7 אסיסטים) 10 נק', ניב בלול 3 נק'.

קלעו לאליצור שומרון: וינס קול 17 נק', פול דלייני ורועי בכר 14 נק' כ"א, יונתן מור 11 נק', מתן חכמו 10 נק', דימיטריוס טרידוול (13 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 7 נק', שון דליד 6 נק', יונתן אבולוף 3 נק'.

אליצור יבנה - הפועל מגדל העמק יזרעאל 97:89

ניצחון חוץ מרשים למגדל העמק יזרעאל שמשלימה דאבל על היבנאים, שמצידם עדיין מחפשים ניצחון מאז חזרת הליגה. החבורה של מאורו ספאק הובילה לכל אורך המשחק וידעה להרוג אותו בסיום ולהתגבר על ניסיון קאמבק מקומי. הצפוניים נהנו מ-13 שלשות ב-41 אחוז, 17 נקודות בהתקפות מתפרצות וחילקו 25 אסיסטים בדרך לניצחון.

לכל אורך המשחק הצפוניים החזיקו ביתרון קטן כאשר במחצית הלוח נראה 44:40. עם פתיחת הרבע השלישי ברנדון אדווארדס ומרקיז ווריק הצעידו את קבוצתם ליתרון דו ספרתי 59:47. צמד הזרים ביבנה השיב אש, שלשה חשובה של ניתאי רוזנברג קבעה 72:64 לאורחים לאחר שלושה רבעים. גם ברבע האחרון יבנה הייתה קרובה אבל בכל פעם ההגנה שלה אפשרה למגדל העמק יזרעאל לחגוג - 87:79, 4 דקות לסיום. אנטוניו דיי עוד הוריד ל-87:83, אבל שלשה של אביב שמעוני סגרה את הסיפור.

קלעו לאליצור יבנה: סי ג'יי ווקר 28 נק', אנטוניו דיי 26 נק', יריב עמירם (8 ריבאונדים) ועוז חולי 14 נק' כ"א, אור פורר 4 נק', יונתן רבינוביץ' 3 נק'.

קלעו להפועל מגדל העמק/יזרעאל: ברנדון אדווארדס 23 נק', מרקיז ווריק 22 נק', עידן אלבר 19 נק', ניתאי רוזנברג 18 נק', אביב שמעוני 8 נק', מקסים פוקסמן 4 נק', טום סיגטי 2 נק', יהל פלג 1 נק'.

מכבי מעלה אדומים - א.ס עירוני אשקלון 97:90

משחק ענק של מכבי מעלה אדומים אבל היא נשארת עם המחמאות בלבד. החבורה של דרור כהן התקשתה במשחק חוץ לא קל, אך לבסוף יוצאת עם ניצחון יקר. הביתיים התייצבו למשחק ללא שחקנים זרים, בעוד הדרומיים שיחקו לראשונה מאז חזרת הליגה עם שני זרים.

בחצי הראשון אשקלון הציגה משחק התקפי מרשים והובילה בסיומו 54:41 עם אחוזי קליעה טובים מחוץ לקשת. גם ברבע השלישי החבורה של דרור כהן הפגינה משחק טוב ושייטה לניצחון, אך ברבע האחרון מבול שלשות של מעלה אדומים כפה משחק צמוד - 83:81 בלבד, 4 דקות לסיום. עומר פולג סיפק 5 נקודות קריטיות וברנדון באומן קבע 90:84.

עדי כהן סבן פספס פעמיים מהקו שוב עומר פולג העניש בשלשה - 93:85, דקה לסיום. שוב מעלה אדומים לא הרימה ידיים וקלעה 5 נקודות ברצף ועדי כהן סבן אף קיבל הזדמנות להשוות עם שלוש זריקות מהקו אבל החטיא את כולן והמשחק הוכרע.

קלעו למכבי מעלה אדומים: איתי קרביוב (11 ריבאונדים) ויובל בן עטר 22 נק' כ"א, טל צוויפלר 12 נק', עדי כהן סבן (13 אסיסטים) 10 נק', יבגני חולודוב 9 נק', ברק אוריון, נקולס וינסנט הורוביץ ועמיעד ינאי 5 נק' כ"א.

קלעו לא.ס. עירוני אשקלון: עומר פולג 26 נק', ברנדון באומן 15 נק', עוז לביא 12 נק', קוואטריוס וילסון 10 נק', רון כהן 9 נק', עידו פליישר ועידו שבת (7 אסיסטים) 7 נק' כ"א, עמית סנקר 6 נק', אסא וויליאמס 3 נק'.

מ.כ עוטף דרום - מכבי פתח תקווה 72:111

שתי הקבוצות קיוו להשיג ניצחון ראשון מאז חזרת הליגה, ואחרי המחצית הראשונה היה נראה שנקבל קרב שקול עד לתום המשחק. אולם, אחרי 43:41 לאורחים במחצית רק קבוצה אחת הופיעה לחצי השני. עוטף דרום פתחה את הרבע השלישי בריצת 2-17 בדרך ליתרון 45:58.

ים שפריר המשיך לייצר נקודות והלוח הראה 55:76 לאחר שלושה רבעים. בתוך 2 דקות עוטף דרום יצאו לריצה נוספת של 0-10 ולפתע הלוח נראה 55:86, ועד לסיום מכבי פתח תקווה התפרקה בדרך להפסד כואב.

קלעו למ.כ עוטף דרום: עמרי שלף 19 נק', יונתן קלר (6 אסיסטים) וסמקלו קוולה 15 נק' כ"א, עילי שאול (9 אסיסטים) 13 נק', אוהד דקל 11 נק', גל שטרנברג וסטורם וורן 9 נק' כ"א, איתם כהן, ים שפריר ומתן שטרייט 5 נק' כ"א, ליעד משען 3 נק', נבו זומרפלד 2 נק'

קלעו למכבי פ"ת: שלו ז'אן 14 נק', קודי ריילי 13 נק', ברנדון טאב 11 נק', גל גילינסקי (11 אסיסטים) 8 נק', נעם נאור 7 נק', אופיר גולדשטיין 6 נק', איתי ירום 5 נק', קורן ז'ורנו 4 נק', אדוארד קושניר 2 נק'