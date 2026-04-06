5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

״קצת יותר ויכולנו להיות בסיטואציה חלומית״

אליניב ברדה, מאמן הפועל ת״א, דיבר אחרי ה-0:2: ״אם לא העונש וקצת מחץ במשחקי החוץ, היינו במקום אחר״. טוריאל: ״חולם להגיע עם הפועל לאירופה״

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב שבה לליגת העל בסטייל מהפגרה הכפויה בצל המלחמה עם איראן עם 0:2 מרשים על מכבי חיפה. החבורה של של אליניב ברדה נאלצה להתגבר על סגל חסר ללא זרים משמעותיים וללא הקהל שלה בבלומפילד, אך הצליחה לבסס את מעמדה במרוץ לעבר המפעלים האירופיים.

בסיום, מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, דיבר: ״עברנו תקופה מורכבת כמו כולם. עצוב מאוד לשחק בלי קהל, בלי אווירה. הקהל חסר מאוד לכדורגל. זה קשה לי אפילו אחרי הניצחון. קשה לי לדבר על כדורגל אחרי יום כזה שמשפחה שלמה הלכה, בתים נהרסו. זה לא פשוט״.

״עשינו הכנה טובה, הכי טובה שאפשר. חיברנו את השחקנים, עבדנו הרבה. עשינו את ההכנה הכי אידיאלית שאפשר. ההנהלה נתנה לנו את כל הכלים לעשות את המקסימום. שמח שחזרנו מהפגרה הזאת עם ניצחון, שמח ששמרנו על מאזן בית. זה ניצחון שנותן לנו שיפור עמדות טוב לקראת הפלייאוף העליון״, המשיך המאמן.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

ברדה המשיך: ״אליפות? אף פעם לא הנמכתי או הרמתי ציפיות. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק. בפלייאוף כל הקבוצות יאבדו נקודות, יהיה פלייאוף קשה, בטח עם הסיטואציה שנוצרה של משחק כל שלושה ימים. נצטרך סגל עמוק. אנחנו צריכים ויכולים לשחק טוב יותר, להראות הרבה יותר טוב. אחרי הפגרה הארוכה הזאת היה חשוב לשמור את הנקודות פה״.

״משחקי החוץ פגעו בנו, מאוד רצינו לשפר את תוצאות החוץ בסיבוב השני וזה כן קצת השתפר. עוד קצת נקודות חוץ והיינו בסיטואציה אחרת בטבלה. גם במשחקי חוץ הקהל שלנו נותן לנו אווירה של בית, אין לי הסבר לדבר הזה״, הוסיף ברדה.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: ״צריך לזכור שאנחנו עם מינוס נקודה ומשחק חסר, חבל על ההחלטה הזאת. זה יכול היה לשים אותנו בנקודה טובה יותר. אין לנו מה לעשות עם זה, זאת ההחלטה ומתמודדים עם מה שיש״.

״קראייב? אנחנו בקשר איתו. הוא עבר מסע בנבחרת, לקח לו 20 ומשהו שעות טיסה עד שהוא נחת בסופיה. הוא מתלבט ונתן לו את הזמן עד שהוא יקבל את ההחלטה. אנחנו תומכים בזרים, גם באלה שחזרו וגם באלה שלא. זה לא מובן מאליו לחזור למדינה במלחמה. לא כל משפחה הייתה מאפשרת את זה. זה שהם חזרו לארץ זה שאפו למועדון ולשחקנים. נתנו להם להחליט לבד, אמרנו להם שהמועדון עשה ויעשה הכל לשמור על ביטחונם. הם קיבלו את ההחלטה ואני שמח שהם איתנו״, סיכם.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים את היתרון (רדאד ג'בארה)

גם כובש השער הראשון, סתיו טוריאל דיבר אחרי המשחק: ״אנחנו הפועל תל אביב, אנחנו לא נברח מהמציאות. אני שמח שהגענו למצב שאנחנו מדברים על זה. עלינו מהלאומית ועברנו מסע ואני גאה במסע הזה. נגיע לפלייאוף, נבוא ממשחק למשחק ונקווה לשמור על זה״.

״אין ספק שהקהל הוא חלק ענק מזזה שאנחנו מושלמים בבית, דיברנו על זה ועל כמה הם היו חסרים לנו. דיברנו על לביא אנרגיות מהבית ואני שמח שעשינו את זה. אני אוהב שיש את הקהל, הם מרגיעים אותי ולא עושים לי לחץ״, המשיך כוכב האדומים.

סתיו טוריאל בועט וכובש (רדאד ג'בארה)

על תחרות מלך השערים אמר טוריאל: ״אני אמשיך לתת את המקסימום שלי. אני מחכה להגיע עם הפועל תל אביב לאירופה, אני מאושר פה ואתן את כל כולי למועדון כל עוד אני פה״.

על המצב בטבלה ומיקום קבוצתו אמר: ״תואר? אם לא העונש שקיבלנו אולי היינו במקום אחר והיינו מדברים אחרת. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק ואין לנו דרך אחרת״.

על חברו לקבוצה, אנדריאן קראייב, אמר טוריאל: ״הוא עובר תקופה לא פשוטה. אנחנו מבינים אותו. זה לא קל לבוא למדינה במלחמה. אנחנו עוטפים אותו ותומכים בו״.

