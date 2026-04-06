רק 8 נקודות בין הראשונה לרביעית בליגת העל

הפועל תל אביב עשתה את העבודה היום (שני) כשהיא ידעה לנצל שני פנדלים מדויקים של סתיו טוריאל ולויזוס לויזו כדי לנצח 0:2 את מכבי חיפה. כעת, בזכות הניצחון שלה, צמרת הליגה נהייתה מרתקת מתמיד.

המשמעות של שלוש הנקודות שהשיגה: הפער מהפועל באר שבע שבמקום הראשון ירד ל-8 נקודות בלבד, שאפילו לא משקפות את הפערים בין הקבוצות מאחר והפועל ת”א ספגה הורדת שתי נקודות והפסד טכני.

לפנינו פלייאוף עליון ארוך עם הרבה קבוצות חזקות, וכשבמחזור הסיום של העונה הסדירה הפועל ב”ש תפגוש את מכבי ת”א, מאבק האליפות נראה פתוח מתמיד וכולל ארבע קבוצות – באר שבע, בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב.

מאבק האליפות בליגת העל

1. הפועל באר שבע – 56 נקודות, יחס שערים 31+

2. בית”ר ירושלים – 54 נקודות, יחס שערים 30+

3. מכבי תל אביב – 49 נקודות, יחס שערים 25+

4. הפועל תל אביב – 48 נקודות, יחס שערים 20+