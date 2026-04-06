יום שני, 06.04.2026 שעה 23:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

רק 8 נקודות בין הראשונה לרביעית בליגת העל

בעקבות הניצחון של הפועל תל אביב מול מכבי חיפה והתיקו של הפועל באר שבע, צמרת הטבלה מסתבכת. עם פלייאוף עליון לא פשוט לפנינו, מאבק האליפות פתוח

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב עשתה את העבודה היום (שני) כשהיא ידעה לנצל שני פנדלים מדויקים של סתיו טוריאל ולויזוס לויזו כדי לנצח 0:2 את מכבי חיפה. כעת, בזכות הניצחון שלה, צמרת הליגה נהייתה מרתקת מתמיד.

המשמעות של שלוש הנקודות שהשיגה: הפער מהפועל באר שבע שבמקום הראשון ירד ל-8 נקודות בלבד, שאפילו לא משקפות את הפערים בין הקבוצות מאחר והפועל ת”א ספגה הורדת שתי נקודות והפסד טכני.

לפנינו פלייאוף עליון ארוך עם הרבה קבוצות חזקות, וכשבמחזור הסיום של העונה הסדירה הפועל ב”ש תפגוש את מכבי ת”א, מאבק האליפות נראה פתוח מתמיד וכולל ארבע קבוצות – באר שבע, בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב.

מאבק האליפות בליגת העל

1. הפועל באר שבע – 56 נקודות, יחס שערים 31+
2. בית”ר ירושלים – 54 נקודות, יחס שערים 30+
3. מכבי תל אביב – 49 נקודות, יחס שערים 25+
4. הפועל תל אביב – 48 נקודות, יחס שערים 20+

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */