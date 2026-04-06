זה נכון ויפה וצודק שנשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, נתן את המפתחות לצמד חמד – ברק בכר וליאור רפאלוב לעוד עונה שיובילו את מכבי חיפה למקומות טובים יותר, ואני לא מדבר בכלל על אליפות. בינתיים, בעונה הזו חיפה נמצאת במקום ה-5 עם 35 נקודות, כשההבדל בינה לבין הפועל פ”ת זה 3 בלבד. מתחילת העונה אמרתי, ניבאתי וניחשתי שמכבי חיפה תסיים שישית, לפי הסגל שהתחיל את העונה, ולא טעיתי בהרבה.

מה שראינו היום ללא קהל אבל עם דשא מדהים באצטדיון בלומפילד, זה פשוט כלום ושום דבר שהביאו הירוקים לשם. בכר ורפאלוב, אם אתם מחתימים את עבדולאי סק לעונה הבאה אז כבר עשיתם טעות ראשונה, למה הוא חייב להיות בלם ראשון בקבוצה? נבחרת סנגל? 2-3 טעויות קבועות במהלך המשחק מביאים להפסדים של מכבי חיפה.

לויזוס ליזו בין עבדולאי סק וליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)

דקה 30 מסר כדור ללויזוס לואיזו שהלך חופשי כמעט עד לשער, אך במקרה הזה סק הצליח לבלום אותו ברגע האחרון. טעות שנייה של הסנגלי – איפה היית בעומק לקפריסאי של האדומים? רטנר ניסה לסגור את שני הבלמים ובסוף גרם לפנדל. זה היה צריך להיות המקום שלו, של סק. חוסר אחריות ממדרגה ראשונה.

גם בקרן שאיתן אזולאי נתן מכה לפרנאן מאיימבו, הוא לא רואה שהוא נמוך ממשמעותית ממנו? איך הוא לא דואג לשינויים כמנהיג ההגנה. סק הבעיה המרכזית של מכבי חיפה בשנה וחצי האחרונות. כל כך הרבה טעויות. אמשיך לבלם השני, ליסב עיסאת, איך אתה משחק עם ידיים? בלמים טובים צריכים לשים לב לדברים האלה, היה פנדל ושלא יספרו סיפורים.

מנואל בנסון מאוכזב (רדאד ג'בארה)

לא ציפיתי מהירוקים מהכרמל לכלום, אחרי חודש פלוס בזמן מלחמה, וזרים פה וזרים שם. אבל עדיין חבל, כי לחיפה יש סגל טוב, בוודאי יותר מאשר בתחילת העונה. מנואל בנסון וקנג’י חורה היו גרועים, מלמד בקושי נגע בכדור. שלא נדבר על הקישור. נכון, אפשר להגיד שחיפה שלטה, בהפועל ירדו אחורה וחיפשו לתת להם להניע, ולא יצא מזה כלום. שום מצב.

אליניב ברדה המאמן הכי טקטי בישראל

מנגד, הפועל ת”א מאורגנת, מסודרת, טקטית, אגרסיבית, רואים שזו קבוצה בצלמו של המאמן אליניב ברדה. שחקנים שומעים וממושמעים אחד אחד. הפועל משחקת כדורגל הגנתי וקבוצתי, ומתוך זה הם מביאים את ההתקפה, הם לא צריכים יותר ממצב וחצי כדי להבקיע. הפועל בצדק במקום הרביעי, אמרתי לא פעם – טקטיקה מצמצמת פערי איכות, אליניב ברדה המאמן הכי טקטי בישראל. לא סתם הפועל בצמרת הגבוהה.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מדקה 35 המארחים ראו שמכבי חיפה הם צל של עצמם, חוץ מהבגדים הירוקים הם לא מזכירים את חיפה של פעם. הפועל עלתה על מכבי חיפה בכל פרמטר, ובסופו של דבר כדור עומק הכריע את המשחק. מכבי חיפה לא יכולה להיות באירופה מהליגה, אגיד את זה לכל האוהדים שאולי מצפים. אגב, כבר טרם המשחק אמרתי בתוכנית שיחת היום של ONE שמכבי חיפה מכוונת לחצי הגמר. אבל כמו שזה נראה כרגע זה משחק לפרוטוקול בלבד, מכבי תל אביב תפרק את מכבי חיפה, לפי איך שהקבוצות נראו במחזור החזרה של ליגת העל. אלא אם הירוקים יעשו שינויים רציניים ויראו הרבה יותר טוב.