עוד טורים של איציק אהרונוביץ
ברמה הזו הפלייאוף לא מתאים לחיפה21/02/2026 | 120 תגובות
מה שבנסון עשה, אף אחד במכבי חיפה לא עשה העונה15/02/2026 | 61 תגובות
חיפה עלתה זחוחה, המקום ה-5 הוא שמגיע לה07/02/2026 | 50 תגובות
לרטנר פוטנציאל להפוך לקשר של הנבחרת31/01/2026 | 45 תגובות
טורי דעה נוספים
יצחקי היה שחקן וירטואוז ומביא זאת כמאמן
עמית בן שושן
24/02/2026 | 18 תגובות
ברמה הזו הפלייאוף לא מתאים לחיפה
איציק אהרונוביץ
21/02/2026 | 120 תגובות
בלי חלוץ מכריע בית"ר תצא מהמאבק
עמית בן שושן
17/02/2026 | 25 תגובות
מה שבנסון עשה, אף אחד במכבי חיפה לא עשה העונה
איציק אהרונוביץ
15/02/2026 | 61 תגובות
איציק אהרונוביץ

סק הבעיה המרכזית של מכבי חיפה

אהרונוביץ' בטור: הסנגלי עושה המון טעויות שמביאות להפסדים, מכבי חיפה מזכירה את הקבוצה של פעם רק בגלל הצבע הירוק. לא במקרה הפועל ת"א חזק למעלה

זה נכון ויפה וצודק שנשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, נתן את המפתחות לצמד חמד – ברק בכר וליאור רפאלוב לעוד עונה שיובילו את מכבי חיפה למקומות טובים יותר, ואני לא מדבר בכלל על אליפות. בינתיים, בעונה הזו חיפה נמצאת במקום ה-5 עם 35 נקודות, כשההבדל בינה לבין הפועל פ”ת זה 3 בלבד. מתחילת העונה אמרתי, ניבאתי וניחשתי שמכבי חיפה תסיים שישית, לפי הסגל שהתחיל את העונה, ולא טעיתי בהרבה.

מה שראינו היום ללא קהל אבל עם דשא מדהים באצטדיון בלומפילד, זה פשוט כלום ושום דבר שהביאו הירוקים לשם. בכר ורפאלוב, אם אתם מחתימים את עבדולאי סק לעונה הבאה אז כבר עשיתם טעות ראשונה, למה הוא חייב להיות בלם ראשון בקבוצה? נבחרת סנגל? 2-3 טעויות קבועות במהלך המשחק מביאים להפסדים של מכבי חיפה.

לויזוס ליזו בין עבדולאי סק וליסב עיסאת

דקה 30 מסר כדור ללויזוס לואיזו שהלך חופשי כמעט עד לשער, אך במקרה הזה סק הצליח לבלום אותו ברגע האחרון. טעות שנייה של הסנגלי – איפה היית בעומק לקפריסאי של האדומים? רטנר ניסה לסגור את שני הבלמים ובסוף גרם לפנדל. זה היה צריך להיות המקום שלו, של סק. חוסר אחריות ממדרגה ראשונה.

גם בקרן שאיתן אזולאי נתן מכה לפרנאן מאיימבו, הוא לא רואה שהוא נמוך ממשמעותית ממנו? איך הוא לא דואג לשינויים כמנהיג ההגנה. סק הבעיה המרכזית של מכבי חיפה בשנה וחצי האחרונות. כל כך הרבה טעויות. אמשיך לבלם השני, ליסב עיסאת, איך אתה משחק עם ידיים? בלמים טובים צריכים לשים לב לדברים האלה, היה פנדל ושלא יספרו סיפורים.

מנואל בנסון מאוכזב

לא ציפיתי מהירוקים מהכרמל לכלום, אחרי חודש פלוס בזמן מלחמה, וזרים פה וזרים שם. אבל עדיין חבל, כי לחיפה יש סגל טוב, בוודאי יותר מאשר בתחילת העונה. מנואל בנסון וקנג’י חורה היו גרועים, מלמד בקושי נגע בכדור. שלא נדבר על הקישור. נכון, אפשר להגיד שחיפה שלטה, בהפועל ירדו אחורה וחיפשו לתת להם להניע, ולא יצא מזה כלום. שום מצב.

אליניב ברדה המאמן הכי טקטי בישראל

מנגד, הפועל ת”א מאורגנת, מסודרת, טקטית, אגרסיבית, רואים שזו קבוצה בצלמו של המאמן אליניב ברדה. שחקנים שומעים וממושמעים אחד אחד. הפועל משחקת כדורגל הגנתי וקבוצתי, ומתוך זה הם מביאים את ההתקפה, הם לא צריכים יותר ממצב וחצי כדי להבקיע. הפועל בצדק במקום הרביעי, אמרתי לא פעם – טקטיקה מצמצמת פערי איכות, אליניב ברדה המאמן הכי טקטי בישראל. לא סתם הפועל בצמרת הגבוהה.

אליניב ברדה

מדקה 35 המארחים ראו שמכבי חיפה הם צל של עצמם, חוץ מהבגדים הירוקים הם לא מזכירים את חיפה של פעם. הפועל עלתה על מכבי חיפה בכל פרמטר, ובסופו של דבר כדור עומק הכריע את המשחק. מכבי חיפה לא יכולה להיות באירופה מהליגה, אגיד את זה לכל האוהדים שאולי מצפים. אגב, כבר טרם המשחק אמרתי בתוכנית שיחת היום של ONE שמכבי חיפה מכוונת לחצי הגמר. אבל כמו שזה נראה כרגע זה משחק לפרוטוקול בלבד, מכבי תל אביב תפרק את מכבי חיפה, לפי איך שהקבוצות נראו במחזור החזרה של ליגת העל. אלא אם הירוקים יעשו שינויים רציניים ויראו הרבה יותר טוב.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
