"שיפוט שערורייה, נאאל עודה ניצח את המשחק"

במכבי חיפה זועמים על החלטת השופט נאאל עודה, שהחליט באמצעות ה-VAR להעניק את הפנדל הראשון להפועל תל אביב בטענה לנגיעת יד של ליסב עיסאת, כשהיתרון הזה הוביל להפסד 2:0. הירוקים לא מתכוונים לוותר ויבקשו את ההקלטה של ה-VAR מהאירוע.

במועדון אמרו: “נאאל עודה הכריע את המשחק הזה. הלחץ של הפועל ת”א על איגוד השופטים הכריע. שיפוט שערוריה, הכדור פגע בכתף”.

בכיר באיגוד השופטים הוסיף ל-ONE לגבי המקרה: “מזווית אחת פנדל, מזווית אחרת לא בבירור רואים. ב-VAR יש את התמונה הכי ברורה וצריך לראות אותה”.

במקביל במכבי חיפה הרגישו מקופחים גם באירועים נוספים. הירוקים הופתעו שלא נשלף כרטיס אדום להפועל ת”א בדקה ה-56 ואמרו: “הרבה דברים לא היו ברורים במשחק הזה”.