יום שני, 06.04.2026 שעה 23:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"שיפוט שערורייה, נאאל עודה ניצח את המשחק"

במכבי חיפה זעמו על ההחלטה של עודה לשרוק לפנדל, שהוביל לשער היתרון של הפועל תל אביב: "פגע בכתף". במועדון יבקשו את הקלטת ה-VAR מהפנדל הראשון

|
נאאל עודה מוציא כרטיס צהוב, דולב חזיזה לא מרוצה (רדאד ג'בארה)
במכבי חיפה זועמים על החלטת השופט נאאל עודה, שהחליט באמצעות ה-VAR להעניק את הפנדל הראשון להפועל תל אביב בטענה לנגיעת יד של ליסב עיסאת, כשהיתרון הזה הוביל להפסד 2:0. הירוקים לא מתכוונים לוותר ויבקשו את ההקלטה של ה-VAR מהאירוע.

במועדון אמרו: “נאאל עודה הכריע את המשחק הזה. הלחץ של הפועל ת”א על איגוד השופטים הכריע. שיפוט שערוריה, הכדור פגע בכתף”.

בכיר באיגוד השופטים הוסיף ל-ONE לגבי המקרה: “מזווית אחת פנדל, מזווית אחרת לא בבירור רואים. ב-VAR יש את התמונה הכי ברורה וצריך לראות אותה”.

במקביל במכבי חיפה הרגישו מקופחים גם באירועים נוספים. הירוקים הופתעו שלא נשלף כרטיס אדום להפועל ת”א בדקה ה-56 ואמרו: “הרבה דברים לא היו ברורים במשחק הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
