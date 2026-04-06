5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בכר: הפנדל הראשון הכריע, המצאה של ה-VAR

מאמן מכבי חיפה דיבר לאחר ההפסד 2:0 להפועל תל אביב: "חבל ששופטי המסך מתערבים בלי 100% ודאות, עודה ראה שלא היה". חזיזה: "הזוי, לא האמנתי לזה"

ברק בכר במחשבות (רדאד ג'בארה)
ברק בכר במחשבות (רדאד ג'בארה)

ליגת העל חזרה בסוף השבוע האחרון, ויחד איתה חזר גם המשחק המרכזי. באיחור של למעלה מחודש, מכבי חיפה הגיעה לבלומפילד להתמודד מול הפועל תל אביב, והמשחק, שהתרחש ללא קהל, הסתיים בתוצאה 0:2 לזכות המארחת. לאחר ההפסד, מאמן הירוקים, ברק בכר, התראיין ודיבר על חוסר המזל, הטעויות של קבוצתו והחלטות השיפוט

המאמן התייחס בהתחלה להפסד: “ההפסד הוא שילוב של הרבה דברים, הייתה הרבה חלודה. הגענו לאזורים שרצינו אבל לא היינו חדים. גם ב-10 שחקנים היינו יותר טובים. חבל שהפנדל הראשון הכריע את המשחק. קשה לצפות מהשחקנים שישחקו מוקדם, עשינו לחץ טוב חוץ מהרגע של האדום. הנענו את הכדור לא מספיק מהר. זה משחק ראשון אז יש עוד אפשרות לתקן”.

לאחר מכן, בכר דיבר על הטעויות של קבוצתו וגם על החלטות השיפוט: “כדורגל זה משחק של טעויות, בחצי הראשון עשינו זאת טוב אבל בסוף טעויות קורות וזה חלק מהעניין ונלמד מהם, צריך לקבל את הטעויות, אין לי מה לעשות עם זה, היינו יותר טובים ואני מסכים שאנחנו הפסדנו יותר משהם ניצחו, הפנדל הראשון הכריע, ה-VAR המציא פנדל, חבל שהוא מתערב לא ב-100 אחוז כי השופט ראה שלא היה, תראה לי פעם אחת ששופט לא הקשיב ל-VAR”.

סתיוו טוריאל מבקיע את הפנדל המדובר

דולב חזיזה: “הפנדל זה הזוי, אני לא האמנתי ששרקו לזה”

לסיום, מאמן הירוקים דיבר על התקופה הקשה: “זה נהיה סוג של שגרה, צריך להצדיע לזרים שהגיעו. היו לנו פעמיים אזעקות במלון, זו לא הכנה אידיאלית אבל אין מה לתרץ, כולם באותם תנאים ויש לנו סגל טוב, ואני מאמין שהוא יראה מה הוא יכול לתת”.

דולב חזיזה דיבר גם הוא על טעות השיפוט: “אנחנו באים ונראים טוב בחצי הראשון, זה התחיל עם שריקות הזויות, אחר כך האדום עוד בסדר, אבל הפנדל זה הזוי, אני לא האמנתי ששרקו לו, מאוד מאכזב. גם בעשרה שחקנים היינו יותר טובים אבל מה שחשוב זו התוצאה”.

נאאל עודה מוציא כרטיס צהוב, דולב חזיזה לא מרוצה

במחזור הבא, שהוא גם מחזור הסיום של הליגה הסדירה, מכבי חיפה תחזור לסמי עופר ותארח את עירוני קריית שמונה בתקווה לחזור לנצח אחרי שני הפסדים רצופים, כאשר היא רחוקה כבר תשע נקודות מהמקום הרביעי, בו נמצאת הקבוצה שגברה עליה היום, הפועל תל אביב.

