5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה תעלה עם סרט שחור לזכר הנרצחים

במועדון הוציאו הודעה בה ספדו לארבעת בני המשפחה שנרצחו מהטיל האיראני שפגע בבניין בעיר, והוסיפו שהקבוצה תעלה עם סרט שחור לזכרם מול מכבי נתניה

לנה אוסטרובסקי, ולדימיר גרשוביץ', דמיטרי גרשוביץ' ולוסיל ג’יין גרשוביץ’ (באדיבות המשפחה)
למרות שליגת העל חזרה לפעילות, המלחמה עם איראן ממשיכה. אתמול (שני) נרצחו מפגיעת טיל בבניין בחיפה ארבע בני משפחה: ולדימיר גרשוביץ’, לנה אוסטרובסקי, דימטרי גרשוביץ’ ולוסיל ג’יין גרשוביץ’.

בהפועל חיפה הוציאו הודעה בה ספדו לבני המשפחה לאחר האסון: “משפחת הפועל פנורמה צפון חיפה כואבת את מותם של ולדימיר גרשוביץ׳, בן 73, לנה אוסטרובסקי, בת 68, דימטרי (דימה) גרשוביץ׳, בן 42, ולוסיל ג׳יין גרשוביץ׳, בת 29, ארבעת בני המשפחה שנרצחו בפגיעת טיל איראני בבניין בחיפה.

“דימטרי היה בנם היחיד של ולדימיר ולנה תושבי העיר. הקבוצה תעלה למשחק בשבת מול מכבי נתניה עם סרטים שחורים לזכרם. יהי זכרם ברוך”.

כפי שנכתב, הקבוצה של חיים סילבס תעלה למשחק הבא שלה, מול מכבי נתניה ביום שבת, עם סרטים שחורים לזכר ארבעת בני המשפחה שנרצחו, שהיו תושבי העיר.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */