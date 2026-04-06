הפועל חיפה תעלה עם סרט שחור לזכר הנרצחים

למרות שליגת העל חזרה לפעילות, המלחמה עם איראן ממשיכה. אתמול (שני) נרצחו מפגיעת טיל בבניין בחיפה ארבע בני משפחה: ולדימיר גרשוביץ’, לנה אוסטרובסקי, דימטרי גרשוביץ’ ולוסיל ג’יין גרשוביץ’.

בהפועל חיפה הוציאו הודעה בה ספדו לבני המשפחה לאחר האסון: “משפחת הפועל פנורמה צפון חיפה כואבת את מותם של ולדימיר גרשוביץ׳, בן 73, לנה אוסטרובסקי, בת 68, דימטרי (דימה) גרשוביץ׳, בן 42, ולוסיל ג׳יין גרשוביץ׳, בת 29, ארבעת בני המשפחה שנרצחו בפגיעת טיל איראני בבניין בחיפה.

“דימטרי היה בנם היחיד של ולדימיר ולנה תושבי העיר. הקבוצה תעלה למשחק בשבת מול מכבי נתניה עם סרטים שחורים לזכרם. יהי זכרם ברוך”.

כפי שנכתב, הקבוצה של חיים סילבס תעלה למשחק הבא שלה, מול מכבי נתניה ביום שבת, עם סרטים שחורים לזכר ארבעת בני המשפחה שנרצחו, שהיו תושבי העיר.