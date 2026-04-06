ג'ק דוהאן מצטרף לרוי ניסני בעונת 2026

קבוצת Nielsen Racing הבריטית השלימה את ההרכב למכונית מספר 24 בסדרת ה-ELMS, עם הכרזה על החתמתו של ג'ק דוהאן. הנהג האוסטרלי, המשמש כנהג המילואים של קבוצת האס (Haas) בפורמולה 1. הוא יחבור לבכיר נהגי המרוצים של ישראל, רוי ניסני, ולנהג אד פירסון.

החיבור בין ניסני לדוהאן מייצר את אחת השלשות המבטיחות ביותר בקטגוריית ה-LMP2. השניים מביאים עמם ניסיון עשיר מהדרגות הגבוהות ביותר: ניסני עם עבר כנהג מבחן בוויליאמס וחמש עונות בפורמולה 2, ודוהאן כסגן אלוף פורמולה 3 וכישרון בולט בפורמולה 1. שיתוף הפעולה צפוי להעניק לקבוצה יתרון אסטרטגי וטכנולוגי משמעותי בניתוח נתונים וביצועים על המסלול.

רוי ניסני התייחס להחתמה החדשה: "הצטרפותו של ג'ק דוהאן היא הצהרת כוונות ברורה של נילסן רייסינג לעונה הקרובה. ג'ק הוא נהג ברמה הגבוהה ביותר, והניסיון ששנינו מביאים מעולם הפורמולה 1 ופורמולה 2 ייצר סינרגיה חזקה מאוד במכונית. אנחנו מכירים היטב את המסלולים ואחד את השני, והמטרה שלנו היא אחת – להיאבק על הפודיום בכל מרוץ ולהוביל את המכונית למקסימום הביצועים".

ג'ק דוהאן ורוי ניסני (Sergey Savrasov)

העונה תיפתח ב-12 באפריל במרוץ 4 השעות של ברצלונה, ותעבור במסלולים האייקוניים של אירופה, בהם אימולה, ספא וסילברסטון.