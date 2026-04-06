מי יפתח בשער? ההחלטה הגורלית של סימאונה

החלטה שעשויה לחרוץ את גורל ההתמודדות. אתלטיקו מדריד יוצאת לברצלונה ותפגוש את הקטלונים לשני משחקים במסגרת רבע גמר ליגת האלופות. לקראת המפגש, מאמן הקולצ’ונרוס, דייגו סימאונה, קיבל חדשות טובות בגזרת השוער ומתמודד עם כאב ראש חיובי על מי יפתח בין הקורות: השוער הבכיר שחזר מפציעה או השוער המחליף שהפגין יכולת לא רעה בכלל.

אובלק הפייבוריט במידה והוא כשיר, אך מוסו תורגל בהרכב

אובלק, השוער הבכיר והבלתי מעורער של הקבוצה במשך יותר מעשור, פספס כמה מהמשחקים הגדולים של העונה, כולל הגומלין מול טוטנהאם ושני משחקי ליגה מול ריאל מדריד וברצלונה. מי שנכנס במקומו הוא מוסו, שסיפק יכולת גבוהה במיוחד והציג יציבות שמחזקת את מועמדותו להמשיך בין הקורות גם בקאמפ נואו.

דייגו סימאונה, החלטה גורלית בידיו (IMAGO)

למרות הניסיון, המעמד והמנהיגות של אובלק, ההחלטה רחוקה מלהיות סגורה. אם הסלובני ירגיש במיטבו מבחינה פיזית, הוא עדיין נחשב לפייבוריט טבעי, אך העובדה שהסלובני לא שותף במשחקון פנימי, ובאימון האחרון מוסו היה זה שעמד בשער של ההרכב הראשון רק מוסיפה למתח ולחוסר הוודאות. כך או כך, ההכרעה לגבי עמדת השוער צפויה להיות אחת ההחלטות המרכזיות לקראת הקרב הראשון מול ברצלונה על המקום בחצי גמר ליגת האלופות.