שפל של 8 שנים: ציציפס הודח ממונטה קרלו

המשבר העמוק של סטפנוס ציציפס נמשך במלוא עוצמתו. הטניסאי היווני, שזכה שלוש פעמים בעבר בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, ספג היום הדחה מהדהדת כבר בסיבוב הראשון, לאחר שהפסיד לפרנסיסקו צ'רונדולו הארגנטינאי המדורג 16 בטורניר בתוצאה 7:5 ו-6:4. זוהי הפעם הראשונה בשמונה הופעותיו בנסיכות היוקרתית שציציפס, לשעבר פיינליסט בשני טורנירי גראנד סלאם, מודח במשחק הפתיחה שלו, מה שמסמן נקודת שפל נוספת בעונה העגומה שעוברת עליו.

ההתמודדות על משטח החימר התחילה דווקא בצורה חיובית עבור היווני בן ה-27, שעלה ליתרון 3:5 במערכה הראשונה ונראה היה שהוא בדרך הנכונה. עם זאת, צ'רונדולו גילה אופי יוצא דופן, זכה בארבעה משחקונים רצופים והפך את התוצאה בדרך ל-5:7. המומנטום הארגנטינאי נמשך גם בפתיחת המערכה השנייה, כאשר צ'רונדולו ניצל את חוסר הביטחון של יריבו וברח ליתרון מבטיח של 0:4 עם שבירה כפולה. ציציפס אמנם הצליח לייצר קאמבק מרשים, הציל את המצב והשווה ל-4:4, אך נשבר שוב במשחקון התשיעי והקריטי. צ'רונדולו לא מצמץ, הגיש בהצלחה לניצחון והבטיח את הכרטיס לשלב הבא.

סטפנוס ציציפאס מביע תסכול במגרש. (רויטרס)

עבור ציציפס, מונטה קרלו תמיד נחשב למגרש ביתי ולמבצר של ממש. הוא הגיע לתחרות השנה עם מאזן אדיר של 22 ניצחונות מול ארבעה הפסדים בלבד, הכולל הנפות גביע בשנים 2021, 2022 ו-2024. למעשה, הוא לא הודח שם לפני שלב רבע הגמר מאז שנת 2019. ההדחה המוקדמת ממחישה את הנסיגה החדה ביכולתו. שחקן העבר והפרשן רוב קניג התייחס לכך במהלך השידור ואמר כי היווני נמצא בירידה איטית כבר 12 חודשים, ואפילו בטורניר שבו הייתה לו כל כך הרבה הצלחה, הוא פשוט לא מצליח למצוא את המשחק שלו.

ההתדרדרות של ציציפס לא החלה היום. למרות שפתח את שנת 2026 בצורה טובה עם שלושה ניצחונות בגביע יונייטד, מאז הוא מחזיק במאזן שלילי של 8:6 בטורנירי הסבב, כשהישג השיא שלו היה רבע גמר בודד בדוחא. הוא הגיע למונקו אחרי הדחה מאכזבת מול ארתור פילס בסיבוב השלישי במיאמי, משחק שזכור בעיקר בשל התפרצות הזעם שלו על שופט הכיסא. בנוסף, הוא חווה חוסר יציבות בצוות המקצועי, הכולל פרידה מהירה מסבב אימונים עם גוראן איוואנישביץ', שהסתיימה בטונים צורמים וחילופי האשמות.

להפסד הכואב במונטה קרלו יש השלכות קשות מאוד על הדירוג העולמי של ציציפס. לאחר שהחל את הטורניר במקום ה-48 בעולם עם 995 נקודות, הכישלון בהגנה על הנקודות מרבע הגמר בשנה שעברה יעלה לו באובדן של 180 נקודות. כתוצאה מכך, הוא צפוי לצנוח אל המקום ה-64 או ה-65 בעולם. מדובר בדירוג השפל הנמוך ביותר שלו מאז אפריל 2018, אז דורג במקום ה-63 כשהיה בן 19. רק כדי לסבר את האוזן, בדיוק לפני שנה הוא עוד דורג במקום השמיני בעולם, ובפברואר האחרון עוד היה במקום ה-30, בטרם איבד את הנקודות שהרוויח אשתקד בדובאי, אינדיאן וולס ומיאמי.

בצד המנצח, פרנסיסקו צ'רונדולו ממשיך את העונה המצוינת שלו. הארגנטינאי המוכשר, המדורג 19 בעולם, רשם את ניצחונו הראשון בקריירה על ציציפס, לאחר שהפסיד לו בשני המפגשים הקודמים ביניהם. שני השחקנים הגיעו לטורניר לאחר שניצחו יריבים מהעשירייה הראשונה במיאמי, אך כעת דרכיהם נפרדות. צ'רונדולו, שכבר הספיק לזכות מוקדם יותר השנה בתואר רביעי בקריירה בעיר הולדתו בואנוס איירס, העלה את מאזנו ל-15 ניצחונות לעומת שישה הפסדים ב-2026. בסיבוב השני במונטה קרלו הוא יפגוש את תומאש מאכאץ', בניסיון להמשיך את המומנטום ולשפר את דירוג השיא שלו בקריירה.