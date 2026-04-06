נורת אזהרה: הכוכבים שעלולים להיעדר מהגומלין

ליגת האלופות חוזרת מחר (שלישי) עם שלב רבע הגמר, ואוהדי הכדורגל הולכים להינות ממגוון משחקי ענק: ריאל מדריד פוגשת את באיירן מינכן, ארסנל תתארח אצל ספורטינג ליסבון, וברביעי: ברצלונה תתמודד מול אתלטיקו מדריד ופ.ס.ז’ תארח את ליברפול. אך בצל המשחק הראשון, יש לא מעט כוכבים שצריכים להיזהר מכרטיס צהוב, שיגרום להם להיעדר ממשחק הגומלין שבוע לאחר מכן.

חצי הרכב של ארבלואה בסכנה, שני נציגים בלבד לגרמנים

אין ספק שהמשחק המרכזי של שלב רבע הגמר הוא המפגש בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן. שחקני הבלאנקוס יארחו בביתם את הגרמנים בידיעה שהרבה כוכבים צריכים להיזהר מהפנקס של השופט. במוקד: ויניסיוס ג’וניור, קיליאן אמבפה, ג’וד בלינגהאם, אורליאן טשואמני ואלבארו קרראס. מנגד, מי שצריכים להיזהר אצל האורחת הם דאיו אופמקאנו וקונרד ליימר.

תשעה נציגים לאתלטיקו מדריד, שחקני מפתח אצל האנזי פליק

ביום רביעי ייצא לדרך הדרבי הספרדי בשלב שמונה האחרונות. דייגו סימאונה אמנם עם לא מעט שחקנים שצריכים להיזהר מכרטיס צהוב, אך רק שניים מתוכם הם שחקני הרכב קבועים: ג’וליאנו סימאונה ומרכוס יורנטה. מנגד, לקטלונים יש שלושה שחקנים חשובים שיצטרכו להימנע מכניסה לפנקס: פרמין לופס, ג’רארד מרטין וז’ול קונדה.

שחקנים חשובים שצריכים להיזהר אצל ליברפול ופ.ס.ז’

עוד מפגש פיקנטי בצ’מפיונס יפגיש בין אלופת אנגליה, ליברפול, לאלופת אירופה, פ.ס.ז’ בפארק דה פראנס. לואיס אנריקה יצטרך להזהיר שני שחקני הרכב מקבלת כרטיס צהוב: חביצ’ה קבארצחליה ונונו מנדש. בצד השני, וירג’יל ואן דייק וריאן חראבנברך יצטרכו לשמור על עצמם בפאריס.

נציג אחד וחשוב לספורטינג, שני שחקנים למיקל ארטטה

המשחק האחרון של רבע הגמר יפגיש את ארסנל וספורטינג ליסבון. אצל ארטטה יש שני שחקנים שצריכים להיזהר מצהוב: מרטין זובימנדי וכריסטיאן נורגארד. מנגד, הפורטוגלים יחסרו בגומלין את הסקורר שלהם, לואיס סוארס, במידה וייכנס לפנקס במשחק הראשון.

הרשימה המלאה של כל קבוצות רבע הגמר:

ריאל מדריד (7): ויניסיוס ג’וניור, קיליאן אמבפה, ג’וד בלינגהאם, אורליאן טשואמני, אלבארו קרראס, דין האוסן ורודריגו.

ברצלונה (4): פרמין לופס, ג’רארד מרטין, ז’ול קונדה ומארק קסאדו.

באיירן מינכן (2): דאיו אופמקאנו וקונרד ליימר.

אתלטיקו מדריד (8): ג’וליאנו סימאונה, מרכוס יורנטה, תיאגו אלמאדה, פאבלו באריוס, רובין לה נורמן, קלמאן לנגלה, מארק פוביל, ומתאו רוג’רי.

פ.ס.ז’ (2): חביצ’ה קבארצחליה ונונו מנדש.

ליברפול (4): וירג’יל ואן דייק, קרטיס ג’ונס, קונור בראדלי וריאן חראבנברך.

ארסנל (2): מרטין זובימנדי וכריסטיאן נורגארד.

ספורטינג ליסבון (1): לואיס סוארס.