מכבי והפועל הוציאו חבילות, הקהל הצהוב ביקר

אמנם רצינו שהדרבי ביורוליג יהיה הראשון אי פעם כאן בארץ, אבל נאלץ לחכות שזה אולי יקרה בעתיד אחרי שהזירה מול איראן נפתחה כמה ימים לפני. אז ביום ראשון הקרוב (22:15) מכבי תל אביב תארח את הפועל תל אביב בליגה הבכירה באירופה, במפגש שייערך בסרביה, שם הצהובים מארחים בחו”ל כשאי אפשר לארח מפגשים בישראל.

החבילה של מכבי תל אביב: 1199 דולר, כולל הכל

על אף המרחק הרב מהארץ ותקופת המלחמה, שתי הקבוצות פעלו לא מעט מאחורי הקלעים כדי לנסות ולהביא קהל, כל אחת והמתווה שלה. הצהובים פרסמו חבילה בסך 1199 דולר לקהל שלהם, שכוללת טיסה ישירה הלוך וחזור עם ישראייר, מלון, העברות בבלגרד מהשדה למלון, מהמלון למשחק, מהמשחק למלון ומהמלון לשדה, כרטיס למשחק ו״מתנה מכביסטית מהמועדון״.

העסקה היא לחדר זוגי במלון 4 כוכבים עם ארוחת בוקר, ולכ-30 שעות בחו"ל בסך הכל. אגב, תחילה מכבי ת”א פרסמה ב-1199 וללא הנסיעות ומלון, וכן כולל כרטיס, והבוקר (שני) היא הוסיפה את שאר התוספות, לטענתה אחרי שהיו הקלות בנתב”ג והותר לעלות עוד אוהדים בטיסה, מה שפתח פתח להוסיף את האקטסרות. אצל הצהובים גם מדגישים שמי ששילם על החבילה לפני התוספות, כמובן יקבל את התוספות גם כן.

אושיי בריסט ורומן סורקין (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

החבילה של הפועל תל אביב: 750 דולר, רק טיסה

בהפועל תל אביב אין חבילה מסודרת של מלון, כרטיס וכל המסביב. במועדון סגרו עם ארקיע ומציעים לקהל הלוך חזור לסרביה ב-750 דולר. בכירים במועדון מציינים שבקבוצה לא מרוויחים כלום ושזה המחיר המינימלי. כרטיס לדרבי נמכר ב-200 שקל, כלומר כ-64 דולר. מבדיקה שנעשתה נמצא שאותו המלון של מכבי ת”א עולה כ-80 דולר, הסעות כ-60 דולר וכרטיס כאמור 64 דולר, כך שאוהד של הפועל ת”א יוכל לסגור לעצמו חבילה זולה יותר, וזה מבלי להחליף למלון עם פחות כוכבים.

בקרב אוהדי מכבי תל אביב לא ממש אהבו את החבילה תחילה, ולא מעט הפנו אצבע על כך שבכוונת המועדון בתקופה הזו לעשות רווח על חשבון הקהל. המועדון קיבל מספר תגובות בנושא, אבל הצהובים בתגובה שלהם טוענים שהמועדון “לא מרוויח בגין החבילות ושמדובר בחבילה בסטנדרטים הגבוהים ביותר”. גורמים במכבי תל אביב אף הוסיפו שמכבי הולכת עם חברת ישראייר, למרות שיש פתרונות זולים יותר בשוק, על מנת לתת לאוהדים את השירות והוודאות הטובים ביותר שניתן.

אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

תגובת מכבי תל אביב: “מכבי לא רואה רווח בגין החבילות”

תגובת מכבי ת”א: “מדובר בחבילת VIP למשחק בבלגרד, עם חברת ‘ישראייר’ בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כפי שאנו והאוהדים שלנו מכירים היטב מטיסות קודמות. החבילה כוללת מלון, העברות מלאות (שדה תעופה למלון, מלון למשחק, משחק בחזרה למלון, ומלון שוב לשדה התעופה), כרטיס כניסה למשחק, מתנה יוקרתית לכל נוסע וחבילת גלישה סלולרית בחו”ל”.

עוד מהצהובים: “העסקה גם כוללת ליווי צמוד בבלגרד של נציג חברת הנסיעות לאורך כל הדרך ומענה בזמן אמת לאוהדים בטיסה. עלויות המטוס משתנות בין חברת תעופה אחת לשנייה. מכבי לא רואה רווח בגין החבילות. המחיר גבוה מהמחירים המוכרים לאוהדי הקבוצה בעקבות ההגבלות על מספר הנוסעים בכל טיסה בימים אלה. המטרה היחידה היא אווירה צהובה ולדחוף את הקבוצה בדרבי היורוליג החשוב שלפנינו”.