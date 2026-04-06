המסע המרהיב של יואב ברמן בדרך לתחנה הבאה

בכל שנה, המכללות בארצות הברית מספקות לנו סיפורים על שחקנים שצומחים מתחת לרדאר, אבל הסיפור של יואב ברמן הוא הרבה מעבר לסטטיסטיקה יבשה. זהו סיפור על סבלנות, עבודה קשה ויכולת שיא להופיע ברגעים הכי גדולים שיש לכדורסל המכללות להציע. אחרי עונת פריצה פנומנלית במדי קווינס, ברמן נמצא עכשיו במוקד העניינים של שוק העברות, כשהוא מוכן לעשות את הקפיצה הבאה בקריירה.

השורשים: מהתיכונים ועד ליגת העל

המסע של ברמן לא התחיל באור הזרקורים של צפון קרוליינה, אלא באולמות המיוזעים של ליגת התיכונים בישראל. כבר אז, מי שעקב אחריו ראה פורוורד עם "סייז" מרשים, קליעה רכה ויכולת הבנת משחק שחורגת מהגיל שלו. המעבר המוקדם לליגת העל בישראל סיפק לו את החיספוס הדרוש, האימונים מול זרים פיזיים והדקות המועטות אך המשמעותיות שקיבל, עיצבו את האופי שלו כשחקן שלא מפחד משום אתגר.

ברמן, מחפש את הקפיצה הבאה (רויטרס)

אבל ברמן ידע שכדי להפוך לשחקן מוביל, הוא צריך במה שבה הכדור יהיה בידיים שלו. ההחלטה לצאת לארצות הברית נראתה לרבים כמו הימור, אבל בדיעבד, מדובר בצעד המדויק ביותר בקריירה שלו.

הפריצה בקווינס: כשפוטנציאל פוגש הזדמנות

העונה האחרונה בקווינס הייתה המפץ הגדול של יואב. הוא הפך מעוד שחקן רוטציה לאחד הכלים הכי ורסטיליים והמשמעותיים של הקבוצה. עם יכולת לשחק בכמה עמדות, הגנה קשוחה וחוש לריבאונד, ברמן הפך לחביב האוהדים והמאמנים.

שיא העונה הגיע, כמובן, בטורניר ה-ASUN. קווינס הציגה כדורסל קבוצתי ולוחמני, וברמן היה שם כדי לדחוף אותה כל הדרך אל "הריקוד הגדול". ההעפלה לטורניר ה-NCAA הייתה הישג היסטורי עבור המכללה, ועבור יואב זו הייתה החותמת הסופית: הוא שייך לרמות הגבוהות ביותר.

הדרבי הישראלי בריקוד הגדול

אחד הרגעים המרגשים ביותר עבור חובבי הכדורסל בישראל העונה התרחש בטורניר הגדול, כשקווינס של ברמן פגשה את פרדו החזקה, שם משחק עומר מאייר. המפגש הזה, על הבמה הכי גדולה בעולם הכדורסל האקדמי, היה עדות מופלאה לעומק של הכישרון הישראלי שצומח כיום.

יואב ברמן (רויטרס)

במשחק עצמו, ברמן לא התרגש מהמעמד. הוא נלחם על כל כדור, הראה את הניסיון שצבר בישראל ושיחק בביטחון מול אחת הקבוצות הטובות באמריקה. למרות הפערים המובנים בין המכללות, יואב הוכיח שהוא מסוגל להסתכל בעיניים גם לשחקנים שיעמדו בקרוב בדראפט ה-NBA. המאבק מול מאייר היה פיקנטי, אבל מעבר לחברות, הוא סימל את המעמד החדש של הישראלים בארצות הברית.

המטרה הבאה: פורטל ההעברות והחוזה הגדול

עם סיום העונה, ברמן קיבל החלטה אסטרטגית והכניס את שמו לפורטל ההעברות. המספרים שלו, היעילות הפכו אותו לשם מבוקש בקרב לא מעט מכללות. אך הבחירה שלו תהיה במכללה בה יוכל להתפתח בצורה הכי טובה ויעילה.

העיניים של יואב נשואות עכשיו קדימה. הוא מחפש את התחנה שתעניק לו לא רק חשיפה מקסימלית, אלא גם חוזה משמעותי שיבטיח את עתידו המקצועי לקראת השנים הבאות. מאמנים רבים כבר יצרו קשר, מוקסמים מהשילוב של הפיזיות שלו והיכולת לקלוע מבחוץ.

יואב ברמן הוא כבר לא "ההבטחה מהתיכונים". הוא שחקן בשל, מנוסה, שעבר את כור ההיתוך של המכללות ויצא ממנו מחוזק. בעונה הבאה, לא משנה באיזו גופייה הוא ילבש, דבר אחד בטוח, ברמן ימשיך לייצג את ישראל מעבר לים וימשיך את ההתפתחות שלו גם בעונה הבאה.