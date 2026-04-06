יום רביעי, 08.04.2026
לא מאבדת את הצפון: כרמיאל מכוונת גבוה

במחלקת הנוער והנשים של הפועל עירוני כרמיאל לא מאבדים תקווים נוכח הקפאת הליגות.  מנהל מחלקת הנוער, עידן קפלן: "נחזור חזקים יותר למגרשים"

נוער הפועל כרמיאל (שאדי עוואד)
אחת ממחלקות הנוער המתפתחות ביותר של העשר האחרון בכדורגל הצפוני, זוהי מחלקת הנוער של הפועל כרמיאל, שפעלה לאורך העשור הקודם תחת שמה של מ.ס כרמיאל/צפת והתמזגה לתוכה של הפועל כרמיאל, שהוקמה מחדש בתפר שבמעבר בין העשור הקודם לזה הנוכחי.

למרות אתגרי הקורונה והמצב הביטחוני, בכרמיאל גדלה במחלקה באופן משמעותי, ממחלקה שפעלה עם קבוצות ליגה רק בחלק מהשנתונים, צמחה המחלקה עד לכדי מחלקה עם פעילות ענפה של בית ספר לכדורגל ומספר דו ספרתי של קבוצות ליגה, כשבשנתוני החטיבה הצעירה נרשמו בכל שנתון יותר מקבוצה אחת. במקביל, הוקמה מחלקת נערות ונשים, שמפעילה בית ספר לכדורגל ועוד חמש קבוצות ליגה, כשבחוד החנית קבוצת נערות בליגת העל וקבוצת נשים בליגה הלאומית.

אחד מהגורמים המרכזיים בצמיחה של מחלקת הנוער של הפועל כרמיאל בשנים האחרונות הוא עידן (קפי) קפלן, מנהל מחלקת הנוער, שהגיע אחרי פרק נכבד של אימון במחלקת הנוער של הפועל משגב. "קפי" שילב בין אימון לניהול מקצועי בכרמיאל, העונה זז לעמדת מנהל מחלקות הנוער והנשים, כשאת שרביט הניהול המקצועי לקח כדורגלן העבר, יובל שבתאי, שעשה קריירה נכבדת בקבוצות רבות בליגת העל, בין היתר היה שותף לזכייה של הפועל באר שבע באליפות המדינה בשנת 2017.

שילוב של סיבה טרגית ורצון לשלב את יובל שבתאי בתפקיד בכיר הנוער, הביאו לשינוי שנוצר במבנה הניהולי במחלקת הנוער של הפועל כרמיאל, כפי שמסביר עידן (קפי) קפלן: "⁠רעייתי נפטרה לפני שנה ושלושה חודשים לאחר מאבק מעורר השראה של שנתיים וחצי במחלת הסרטן. אני מגדל לבד את הנסיכה הקטנה שלנו, אורי בת ה-5.  עברתי לתפקיד שמאפשר לי לעבוד יותר מרחוק ופחות מהדשא. זו הזדמנות גם להודות ליו״ר המועדון, עומרי דרור, שרואה את האדם לפני כל דבר אחר. לשמחתנו, נכנס לתפקיד המנהל המקצועי יובל שבתאי, איש מקצוע משובח, שיודע לקדם את המועדון עוד צעד קדימה, הדינמיקה טובה ואנחנו רואים עין בעין את הדברים המהותיים של המועדון, אני מתעסק בניהול של מחלקת הנוער ויובל על הפן המקצועי".

איך עוברים עליכם השבועות האחרונים?
"ההקפאה של הליגות החלה בבוקר של משחק העונה בנוער על המקום הראשון, ראש בראש מול בני ריינה. מיד הוצאנו הודעות לשחקנים והמאמנים שחלקם היו בדרכם להסעה למשחק.  בשבוע הראשון לא התאמנו כלל. חזרנו בהדרגה לאימונים לאחר מכן, הכל בהתאם להנחיות פיקוד העורף ושמירה על כללי הבטיחות. קודם חזרה קבוצת הנוער בהובלת ליאור כהן, אחרי זה החטיבה הבוגרת, החטיבה הצעירה והנשים בהובלת עידן שחרור, ולבסוף גם בית הספר לכדורגל. היום אנחנו כמעט בפעילות מלאה, כמובן ללא משחקים".

במידה והליגות יתחדשו, לאן תכוונו?
"ברמת המטרות שלנו במחלקת הנוער - העונה אנחנו רוצים לעלות בכל הקבוצות שלנו לליגה הלאומית,  ועם נערים ג' 2 לליגה הארצית. נכון לעצירת המשחקים כל הקבוצות בעמדת עליה. במחלקת הנשים קבוצת הנערות בעונת בכורה בליגת העל עם המאמן תומר בטאן מתבססת במרכז הטבלה, קבוצת נערות א במקום הראשון בדרך להעפלה ראשונה לליגת העל החדשה". 

הצטרפת לכרמיאל בתחילת העשור. מה רמת שביעות הרצון שלך מהתפתחות המועדונים בשנים האלה?
"אני מסכם שנה שישית במחלקת הנוער. אין ספק שאנחנו מרוצים מקצב הצמיחה של המועדון עם קבוצות כפולות בכל השנתונים עד נערים ג', ועם קבוצות הישגיות בכל השנתונים.  מחלקת הנשים המלאה היחידה בצפון וכמובן גם הישגית מאוד". לא פשוט לייצר גדילה והתפתחות לצד אתגרי הקורונה והמלחמות של השנים האחרונות, אבל כל אתגר הוא גם הזדמנות ואותנו ליוותה תחושת השליחות של הניסיון לייצר שגרה כמה שיותר נורמטיבית לשחקנים ולשחקניות שלנו בתקופה הזאת".

מה המטרות שלכם לעונה הבאה?
"בעונה הבאה המטרה היא נוער חזק בצמרת הליגה הלאומית ושילוב שחקנים בבוגרים בליגה א', להיות עם קבוצות נערים איכותיות שלומדות כדורגל ומאתגרות את הצמרת הגבוה. במחלקת הנשים הבוגרות ייאבקו על עלייה לליגת העל ובנערות יהיו לנו שתי נציגות בליגת העל, שיעשו הכל כדי להשתלב בצורה הטובה ביותר. כמובן שנעשה כל שיבוכלתנו כדי להמשיך את הפיתוח גם בחטיבה הצעירה, כדי ליצור תשתית טובה לקבוצות הבוגרות יותר בהמשך".

