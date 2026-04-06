"קיין עשה הכל כדי להגיע, וזה נותן תחושה טובה"

בבאיירן מינכן קיבלו חדשות מעודדות במיוחד לקראת המשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד, כאשר הארי קיין חזר להתאמן ונכלל בסגל שיצא למדריד. המנהל הספורטיבי, מקס אברל, סיפק עדכון אחרון לפני ההמראה והבהיר כי החלוץ האנגלי קרוב לחזרה מלאה.

"הוא עשה עכשיו הכל כדי להיות שם, השתתף באימון המסכם. האם הוא יפתח או לא, זו החלטה של ויני (קומפני). אבל הוא בסגל וזה נותן תחושה טובה", אמר אברל. קיין, שנפצע קלות במהלך משחקי הנבחרת של אנגליה, נעדר מהניצחון 2:3 על פרייבורג, אך נראה כי התאושש בזמן.

הקבוצה המריאה למדריד עם סגל מלא, כשגם המאמן וינסנט קומפני נהנה מ"כאב ראש חיובי" בבחירת ההרכב. מי שעדיין לא צפוי לפתוח הוא ג'מאל מוסיאלה, שחזר לאחר פציעה ממושכת. אברל ביקש סבלנות לגביו והבהיר: "הפציעה והניתוח מהקיץ היו משמעותיים מאוד. הוא נותן הכל עבור הקבוצה ונראה טוב מבחינה פיזית, גם אם לא תמיד הכל עובד מבחינה מקצועית. חשוב שהוא מרגיש מוכן, וזה מה שהוא הראה בשבת".

“למשחק הזה יש מתח מיוחד, הרווחנו את הביטחון להתמודדות”

לקראת המפגש הגדול, המנהל המקצועי הדגיש את החשיבות וההיסטוריה: "ריאל מדריד נגד באיירן מינכן יש לזה מתח מיוחד. אלו שתי הקבוצות שהשיגו הכי הרבה ניצחונות בליגת האלופות ובגביע האלופות הישן".

על מצב הרוח בקבוצה הוסיף: "החבר'ה הביאו את עצמם למצב שאנחנו יכולים לנסוע לשם עם ביטחון עצמי, עם כל הצניעות הנדרשת שהברנבאו והיריבה מביאים איתם. אנחנו מצפים לזה עם דריכות בריאה. המטרה היא פשוט לעשות את מה שאנחנו יודעים, וזה הרבה. את הביטחון הזה הרווחנו".

אברל גם התייחס ליכולת של הקבוצה לאורך העונה: "שיחקנו בצורה מאוד יציבה בכל שלושת המפעלים". הוא הזכיר את הניצחונות על פריז סן ז'רמן וצ'לסי, אך גם הדגיש את הצורך ללמוד מהפסדים: "אנחנו מקווים שלמדנו מההפסד לארסנל". לסיום העביר מסר ברור לשחקנים: "אסור לחשוב שזה ילך בקלות. חייבים להיות מרוכזים במשך 90, 95 דקות ולא להזניח דברים בגלל התלהבות".