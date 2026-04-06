יום שני, 06.04.2026 שעה 20:05
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"קיין עשה הכל כדי להגיע, וזה נותן תחושה טובה"

המנהל המקצועי של באיירן מינכן, מקס אברל, דיבר על האנגלי לקראת המשחק נגד ריאל מדריד: "בסוף ההחלטה היא של קומפני". וגם: מוסיאלה ויכולת הקבוצה

הארי קיין רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)
הארי קיין רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)

בבאיירן מינכן קיבלו חדשות מעודדות במיוחד לקראת המשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד, כאשר הארי קיין חזר להתאמן ונכלל בסגל שיצא למדריד. המנהל הספורטיבי, מקס אברל, סיפק עדכון אחרון לפני ההמראה והבהיר כי החלוץ האנגלי קרוב לחזרה מלאה.

"הוא עשה עכשיו הכל כדי להיות שם, השתתף באימון המסכם. האם הוא יפתח או לא, זו החלטה של ויני (קומפני). אבל הוא בסגל וזה נותן תחושה טובה", אמר אברל. קיין, שנפצע קלות במהלך משחקי הנבחרת של אנגליה, נעדר מהניצחון 2:3 על פרייבורג, אך נראה כי התאושש בזמן.

הקבוצה המריאה למדריד עם סגל מלא, כשגם המאמן וינסנט קומפני נהנה מ"כאב ראש חיובי" בבחירת ההרכב. מי שעדיין לא צפוי לפתוח הוא ג'מאל מוסיאלה, שחזר לאחר פציעה ממושכת. אברל ביקש סבלנות לגביו והבהיר: "הפציעה והניתוח מהקיץ היו משמעותיים מאוד. הוא נותן הכל עבור הקבוצה ונראה טוב מבחינה פיזית, גם אם לא תמיד הכל עובד מבחינה מקצועית. חשוב שהוא מרגיש מוכן, וזה מה שהוא הראה בשבת".

לנארט קארל בטירוף, הסתדרו בשבת בלי קיין (IMAGO)

“למשחק הזה יש מתח מיוחד, הרווחנו את הביטחון להתמודדות”

לקראת המפגש הגדול, המנהל המקצועי הדגיש את החשיבות וההיסטוריה: "ריאל מדריד נגד באיירן מינכן יש לזה מתח מיוחד. אלו שתי הקבוצות שהשיגו הכי הרבה ניצחונות בליגת האלופות ובגביע האלופות הישן".

על מצב הרוח בקבוצה הוסיף: "החבר'ה הביאו את עצמם למצב שאנחנו יכולים לנסוע לשם עם ביטחון עצמי, עם כל הצניעות הנדרשת שהברנבאו והיריבה מביאים איתם. אנחנו מצפים לזה עם דריכות בריאה. המטרה היא פשוט לעשות את מה שאנחנו יודעים, וזה הרבה. את הביטחון הזה הרווחנו".

ריאל מול באיירן מינכן ב-2024, תמיד מיוחד (רויטרס)

אברל גם התייחס ליכולת של הקבוצה לאורך העונה: "שיחקנו בצורה מאוד יציבה בכל שלושת המפעלים". הוא הזכיר את הניצחונות על פריז סן ז'רמן וצ'לסי, אך גם הדגיש את הצורך ללמוד מהפסדים: "אנחנו מקווים שלמדנו מההפסד לארסנל". לסיום העביר מסר ברור לשחקנים: "אסור לחשוב שזה ילך בקלות. חייבים להיות מרוכזים במשך 90, 95 דקות ולא להזניח דברים בגלל התלהבות".

