יום שני, 06.04.2026 שעה 18:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

איטודיס לפני פנר: הניצחון על פאו? יש יום חדש

מאמן הפועל ת"א דיבר לקראת המפגש החשוב מול אלופת אירופה מחר ב-19:00: "אנחנו מרגישים טוב ומתרגשים". אוטורו: "נצטרך להשוות את רמת האנרגיה שלהם"

|
דייטריס איטודיס (IMAGO)
אחרי הניצחון הגדול על פנאתינייקוס, בהפועל תל אביב נחושים להמשיך קדימה כאשר הלו”ז ממש לא נהיה קל יותר, והמשימה לא הושלמה. האדומים רוצים לסיים באחד מששת המקומות הראשונים על מנת להבטיח עונה נוספת ביורוליג ואפילו אולי ברביעייה הראשונה כדי לקבל יתרון ביתיות בפלייאוף, כשנותרו עוד ארבעה משחקים.

מחזיקת היורוקאפ תמשיך בלו”ז הקשוח עם שבוע כפול שיתחיל מחר (שלישי, 19:00) מול אלופת אירופה פנרבחצ’ה ולאחר מכן היא תמשיך למשחק נגד אולימפיאקוס, כאשר אלו שתי המוליכות של המפעל כרגע. שני המפגשים יהיו משחקי “בית” של הפועל תל אביב וישוחקו בסופיה.

חיוכים בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)חיוכים בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

“פנר נבנתה כדי ללכת עד הסוף”

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “הניצחון על פאו היה לפני מספר ימים, כעת יש יום חדש. אנחנו מרגישים טוב, אנחנו מתרגשים, מתחילים שבוע משולש אפילו אפשר לומר ומתחילים עם האלופה המכהנת. פנר נבנתה כדי ללכת עד הסוף, ניתחנו אותה, זה יהיה משחק של מאמץ, של ריצות, הרבה פרטים. יש לנו קצת פציעות, אבל לכולן יש. אנחנו שמחים עם מה שיש לנו”.

דן אוטורו דיבר גם כן: “אני מוכן למשחק הזה וגם החברים שלי מוכנים. זו קבוצה מצוינת ונעשה הכל כדי להתכונן למפגש הזה ולבוא מוכנים. פנרבחצ’ה קבוצה מאומנת מאוד עם שחקנים מאוד מוכשרים, היא משחקת חזק ואנחנו נצטרך להשוות את רמת האנרגיה שלה. בסופו של דבר פנר יבואו להתחרות ואנחנו חייבים לעשות זאת גם כן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */