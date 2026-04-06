איטודיס לפני פנר: הניצחון על פאו? יש יום חדש

אחרי הניצחון הגדול על פנאתינייקוס, בהפועל תל אביב נחושים להמשיך קדימה כאשר הלו”ז ממש לא נהיה קל יותר, והמשימה לא הושלמה. האדומים רוצים לסיים באחד מששת המקומות הראשונים על מנת להבטיח עונה נוספת ביורוליג ואפילו אולי ברביעייה הראשונה כדי לקבל יתרון ביתיות בפלייאוף, כשנותרו עוד ארבעה משחקים.

מחזיקת היורוקאפ תמשיך בלו”ז הקשוח עם שבוע כפול שיתחיל מחר (שלישי, 19:00) מול אלופת אירופה פנרבחצ’ה ולאחר מכן היא תמשיך למשחק נגד אולימפיאקוס, כאשר אלו שתי המוליכות של המפעל כרגע. שני המפגשים יהיו משחקי “בית” של הפועל תל אביב וישוחקו בסופיה.

“פנר נבנתה כדי ללכת עד הסוף”

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “הניצחון על פאו היה לפני מספר ימים, כעת יש יום חדש. אנחנו מרגישים טוב, אנחנו מתרגשים, מתחילים שבוע משולש אפילו אפשר לומר ומתחילים עם האלופה המכהנת. פנר נבנתה כדי ללכת עד הסוף, ניתחנו אותה, זה יהיה משחק של מאמץ, של ריצות, הרבה פרטים. יש לנו קצת פציעות, אבל לכולן יש. אנחנו שמחים עם מה שיש לנו”.

דן אוטורו דיבר גם כן: “אני מוכן למשחק הזה וגם החברים שלי מוכנים. זו קבוצה מצוינת ונעשה הכל כדי להתכונן למפגש הזה ולבוא מוכנים. פנרבחצ’ה קבוצה מאומנת מאוד עם שחקנים מאוד מוכשרים, היא משחקת חזק ואנחנו נצטרך להשוות את רמת האנרגיה שלה. בסופו של דבר פנר יבואו להתחרות ואנחנו חייבים לעשות זאת גם כן”.