מאיימבו וטוריאל בהרכב הפועל, בנסון ודון בחיפה

הגענו לסוף השבוע המיוחל והמחזור ה-25 של ליגת העל סוף סוף הולך ומושלם לו אחרי פגרה מאולצת של מעל לחודש בשל מבצע “שאגת הארי”. המשחק המרכזי גם כן מתקרב, כשהערב (שני) הפועל תל אביב תארח את מכבי חיפה למפגש לוהט על הניסיון לסיים במקום הרביעי בסוף העונה.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, צ'יקו, פרנאן מאיימבו, שחר פיבן, טל ארצ'ל, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, עמרי אלטמן, לואיזוס לויזו ועמנואל בואטנג.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, דולב חזיזה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

אז החבורה של אליניב ברדה הייתה ברצף מרשים של חמישה ניצחונות לפני היציאה לפגרה הכפויה, עד שבמחזור האחרון היא נעצרה נגד בני סכנין עם 0:0. כלל השחקנים הזרים חזרו אצל האדומים מלבד אנדריאן קרייב, שלא יעמוד לרשותם הערב.

קנג'י גורה ומנואל בנסון. יפתחו ביחד אצל בכר (עמרי שטיין)

בצד השני, ברק בכר וחניכיו גם לא יצאו לפגרה עם ניצחון ואף הפסידו בביתם 0:1 לפועל פתח תקווה. ערב המחזור הם יושבים 6 נקודות מתחת ליריבתם והם מבינים שהפסד עלול לגמור את הסיכוי שלהם לסיים במקום הרביעי העונה, ובעצם יפנה את כל מאמציהם לגביע.

הקבוצות כמובן כבר נפגשו פעם אחת העונה, כשבסיבוב הקודם מי שיצאה עם ידה על העליונה בסמי עופר הייתה מכבי חיפה, שניצחה את הפועל ת”א 1:2. למעשה, הדומיננטיות הירוקה היא מדהימה וכדי למצוא את הניצחון האדום האחרון במפגש אנחנו צריכים לחזור עד עונת 2019/20, אז זה נגמר ב-1:2 לטובת התל-אביבים.