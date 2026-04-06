5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

מאיימבו וטוריאל בהרכב הפועל, בנסון ודון בחיפה

צ'יקו יעלה לצד הבלם שחוזר מפציעה, לויזו, אלטמן ובואטנג ישלימו את ההתקפה האדומה. חזיזה, גורה ומלמד ב-11 של בכר, סק ועיסאת יפתחו במרכז ההגנה

בנסון ומאיימבו (צלמי ONE)
הגענו לסוף השבוע המיוחל והמחזור ה-25 של ליגת העל סוף סוף הולך ומושלם לו אחרי פגרה מאולצת של מעל לחודש בשל מבצע “שאגת הארי”. המשחק המרכזי גם כן מתקרב, כשהערב (שני) הפועל תל אביב תארח את מכבי חיפה למפגש לוהט על הניסיון לסיים במקום הרביעי בסוף העונה.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, צ'יקו, פרנאן מאיימבו, שחר פיבן, טל ארצ'ל, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, עמרי אלטמן, לואיזוס לויזו ועמנואל בואטנג.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, דולב חזיזה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

אז החבורה של אליניב ברדה הייתה ברצף מרשים של חמישה ניצחונות לפני היציאה לפגרה הכפויה, עד שבמחזור האחרון היא נעצרה נגד בני סכנין עם 0:0. כלל השחקנים הזרים חזרו אצל האדומים מלבד אנדריאן קרייב, שלא יעמוד לרשותם הערב.

קנגקנג'י גורה ומנואל בנסון. יפתחו ביחד אצל בכר (עמרי שטיין)

בצד השני, ברק בכר וחניכיו גם לא יצאו לפגרה עם ניצחון ואף הפסידו בביתם 0:1 לפועל פתח תקווה. ערב המחזור הם יושבים 6 נקודות מתחת ליריבתם והם מבינים שהפסד עלול לגמור את הסיכוי שלהם לסיים במקום הרביעי העונה, ובעצם יפנה את כל מאמציהם לגביע.

הקבוצות כמובן כבר נפגשו פעם אחת העונה, כשבסיבוב הקודם מי שיצאה עם ידה על העליונה בסמי עופר הייתה מכבי חיפה, שניצחה את הפועל ת”א 1:2. למעשה, הדומיננטיות הירוקה היא מדהימה וכדי למצוא את הניצחון האדום האחרון במפגש אנחנו צריכים לחזור עד עונת 2019/20, אז זה נגמר ב-1:2 לטובת התל-אביבים.

