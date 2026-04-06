"הרגשתי חסר אונים": הדרמה של ג'יילן הורד

פורוורד מכבי תל אביב, ג'יילן הורד, עבר לאחרונה טלטלה אישית קשה שלא כולה הייתה ידועה לקהל הישראלי בזמן אמת. בזמן שייצג את נבחרת צרפת בחלון הנבחרות האחרון, נודע להורד על היעלמותו של אחיו הצעיר, אלייז’ה, שנראה לאחרונה בנמל התעופה בשיקגו. בראיון חשוף ל’לאקיפ’, הוא מספר על השתלשלות האירועים.

"על המקום, זה היה רק כמה שעות אחרי שזה קרה. לא באמת קלטתי", משחזר הורד את הרגעים הראשונים של היעלמות אחיו. "חלק ממני אמר לעצמי: 'זה לא נורא, הוא בטח בשדה התעופה, הוא פשוט לא רצה לעלות על המטוס, שום דבר רציני לא קרה'. בגלל זה הצלחתי לשחק אז בנבחרת, אבל ברגע שהמשחק נגמר, הבנתי שזה הרבה יותר מדאיג וזה כבר ערער אותי לגמרי".

ג'יילן הורד עם הכדור (רועי כפיר)

הורד סיפר גם על ההחלטה לחזור לצרפת במקום להצטרף לסגל הצהוב בבלגרד: "הודיעו לי כל כך הרבה דברים בבת אחת, הייתי חייב להיות ליד המשפחה שלי, עם אמא, סבתא ואחותי הקטנה. המחשבות פשוט רצו בתוך הראש ומרגישים חסרי אונים. ניסיתי להתקשר אליו שוב ושוב, אבל ראיתי שההודעות בכלל לא מגיעות. הייתי בשוק, פשוט ניסינו להישאר חזקים ולהאמין שזה ייגמר טוב".

וומבניאמה ויאבוסלה התגייסו לעזור

"לא ידעתי מה לעשות חוץ מלהתפלל ולקוות שמישהו יזהה אותו בסוף", מתאר הורד את רגעי השיא של החיפושים וההתגייסות העולמית. "החלטנו לתקשר את זה ברשתות החברתיות וכולם שלחו התראות כדי להגדיל את הסיכויים. גרשון יאבוסלה עזר המון כי היו לו אנשי קשר במשטרה בשיקגו, וגם ויקטור וומבניאמה היה מעורב. מאוד התרגשתי מההתגייסות הזו של כולם למעננו".

ויקטור וומבניאמה. התגייס לעזור (רויטרס)

הפורוורד הצרפתי שיתף ברגע בו גילה כי אחיו נמצא: "הייתי לבד בחדר בצרפת כשקיבלתי הודעה מאמא שלי שמצאו אותו. היא אמרה שהוא לבד איפשהו בעיר, ושבגלל הקור הוא לא הצליח ללכת ורגליו נפגעו. הייתי שמח ועצוב בו זמנית, כי חשבתי על מה שהוא היה צריך לעבור לבד במשך כמה ימים, על הסבל הפיזי והנפשי. עד היום אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, והאמת היא שאני לא רוצה להתעמק בזה. הכי חשוב שהוא איתנו".

“העמדה שלי כספורטאי היא לא לדבר יותר מדי”

כעת, כשהוא משחק “בראש נקי”, הורד התייחס גם לעונה הטובה שלו במכבי תל אביב ומדגיש את החיבור העמוק שלו למועדון: "אני משחק כאן כבר ארבע שנים ומרגיש טוב. אומצתי וקיבלו אותי פה. כבר חוויתי את פריצת המלחמה, ואלו רגעים קשים של אזעקות ומקלטים, אבל העמדה שלי כספורטאי היא לא לדבר על זה יותר מדי. העונה שלי חיובית, אני קולע אולי פחות, אבל משפיע יותר על המשחק ומוביל בריבאונדים".