יום שני, 06.04.2026 שעה 18:09
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5822-5331קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

45 דקות לגאנדלמן, לצ'ה הפסידה 3:0 לאטאלנטה

הקשר הישראלי לא נכלל בהרכב הקבוצה, עלה כמחליף ולא הצליח לסייע לה בדרך להפסד שהותיר את לצ'ה מתחת לקו האדום. קומו אכזבה עם 0:0 מול אודינזה

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
המחזור ה-31 בליגה האיטלקית המשיך היום (שני) כשבמוקד עמד הנציג הישראלי, עומרי גאנדלמן, כשקבוצתו לצ’ה לא הצליחה להתעלות והפסידה לאטאלנטה. בנוסף, קומו אכזבה ונעצרה עם תיקו מול אודינזה.

לצ’ה – אטאלנטה 3:0

עומרי גאנדלמן לא קיבל את הקרדיט בהרכב, ולאחר שראה את ג’יורג’יו סקאלביני מעניק יתרון לאטלאנטה עם בעיטה חזקה (29’) הוא חלה מהספסל בחזרה מהפסקת המחצית. למרות זאת, האורחת לא הורידה רגל מהגז, ניקולה קרסטוביץ’ (59’) וג’אקומו ראספדורי (73’) הוסיפו שערים מהרחבה והמשחק נגמר ב-3:0.

בעקבות ההפסד, לצ’ה תסיים את המחזור מתחת לקו האדום, במקום ה-18, כשבמאזנה 27 נקודות. גם לקרמונזה שמעליה כמות נקודות זהה, אך היא מחזיקה ביתרון בשובר השוויון בין השתיים במשחקים ביניהן העונה. מנגד, אטאלנטה התקרבה לרומא השישית, כשנקודה אחת מפרידה ביניהן.

אודינזה – קומו 0:0

קומו מפספסת הזדמנות להצמד למוליכות

אחת הקבוצות המרתקות באיטליה העונה, קומו, חיפשה ניצחון רביעי ברצף, אך הפעם ההתקפה שלה לא הייתה מספיק טובה ונעצרה בחוץ. היא נותרה במקום הרביעי, כשמילאן ונאפולי עדיין במרחק של יותר מניצחון מעליה.

