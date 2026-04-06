45 דקות לגאנדלמן, לצ'ה הפסידה 3:0 לאטאלנטה

המחזור ה-31 בליגה האיטלקית המשיך היום (שני) כשבמוקד עמד הנציג הישראלי, עומרי גאנדלמן, כשקבוצתו לצ’ה לא הצליחה להתעלות והפסידה לאטאלנטה. בנוסף, קומו אכזבה ונעצרה עם תיקו מול אודינזה.

לצ’ה – אטאלנטה 3:0

עומרי גאנדלמן לא קיבל את הקרדיט בהרכב, ולאחר שראה את ג’יורג’יו סקאלביני מעניק יתרון לאטלאנטה עם בעיטה חזקה (29’) הוא חלה מהספסל בחזרה מהפסקת המחצית. למרות זאת, האורחת לא הורידה רגל מהגז, ניקולה קרסטוביץ’ (59’) וג’אקומו ראספדורי (73’) הוסיפו שערים מהרחבה והמשחק נגמר ב-3:0.

בעקבות ההפסד, לצ’ה תסיים את המחזור מתחת לקו האדום, במקום ה-18, כשבמאזנה 27 נקודות. גם לקרמונזה שמעליה כמות נקודות זהה, אך היא מחזיקה ביתרון בשובר השוויון בין השתיים במשחקים ביניהן העונה. מנגד, אטאלנטה התקרבה לרומא השישית, כשנקודה אחת מפרידה ביניהן.

אודינזה – קומו 0:0

קומו מפספסת הזדמנות להצמד למוליכות

אחת הקבוצות המרתקות באיטליה העונה, קומו, חיפשה ניצחון רביעי ברצף, אך הפעם ההתקפה שלה לא הייתה מספיק טובה ונעצרה בחוץ. היא נותרה במקום הרביעי, כשמילאן ונאפולי עדיין במרחק של יותר מניצחון מעליה.