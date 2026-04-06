נשאר בליגת המכללות: עומר מאייר ימשיך בפרדו

אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי ואחד משחקני העתיד שלנו, עומר מאייר, ימשיך בליגת המכללות ויחזור לעונה נוספת במדיה של אוניברסיטת פרדו, כך לפי דיווח בארה”ב. יש לציין כי לא היו שמועות על מהלך אחר שצפוי לעשות הגארד.

לאחר עונת פרשמן חזקה, יהיה על הרכז בן ה-19 לעשות את הצעד קדימה ולתפוס את המקום שהותיר אחריו כוכב המכללה בריידן סמית', שעזב את המכללה לאחר שסיים את לימודיו. לצידו של סמית’, מאייר זז לעיתים קרובות לעמדה שלא התרגל אליה, ובילה זמן ממושך ללא הכדור, דבר שהיה לו זר לאחר שנותיו כשחקן בארץ.

כעת, הדברים עתידיים להשתנות, כאשר הישראלי ייאבק על עמדת הרכז הראשון עם לוק ארטל. מאייר יגיע לאחר עונה ראשונה שבה קלע בממוצע 5.5 נקודות, מסר 1.2 אסיסטים וקלט 1.1 ריבאונדים למשחק. הוא הראה כמה ניצוצות משמעותיים לאורך עונת הרוקי שלו, אך צפוי להיות בעל השפעה גדולה עוד יותר עם תפקיד גדול יותר בעונה הקרובה.

עומר מאייר (IMAGO)

סימן מעודד עבור מאייר היא העובדה שבכל משחק בו הוא קיבל מעל 20 דקות, הוא קלע בספרות כפולות, וכאמור, זה אמור להיות המצב בעונה הבאה, שמאייר צריך להיות שחקן מפתח בקבוצה הזאת.