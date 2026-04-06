דירוג ה-WTA: סבלנקה שוברת שיאים בפסגה

סבב הנשים בטניס העולמי פרסם הבוקר את הדירוג המעודכן, וארינה סבלנקה ממשיכה לבסס את מעמדה כשליטה הבלתי מעורערת של הענף. הטניסאית הבלארוסית, שנמצאת בכושר שיא לאחר שזכתה לאחרונה בדאבל היוקרתי של טורנירי אינדיאן וולס ומיאמי, פתחה את השבוע ה-77 ברציפות שלה במקום הראשון בעולם, ציון דרך היסטורי שממשיך למקם אותה בין הגדולות ביותר שידע המשחק.

ההישג המרשים הזה מציב את סבלנקה במקום ה-11 בכל הזמנים במספר השבועות הרצופים בפסגה, כשהיא עוקפת את אגדת הטניס כריס אוורט, שהחזיקה ברצף של 76 שבועות. בסך הכל, סבלנקה, שתפסה את המקום הראשון על חשבונה של איגה שוויונטק באוקטובר 2024, רושמת כבר 85 שבועות במקום הראשון בקריירה. היעד הבא שלה ברשימת הרצפים הוא מרטינה הינגיס, שנמצאת במקום העשירי עם 80 שבועות, בעוד שאת הפסגה ההיסטורית חולקות שטפי גראף וסרינה וויליאמס עם 186 שבועות רצופים כל אחת. הפער של סבלנקה כרגע נראה בלתי מחיק, כשהיא מחזיקה במאזן של 11,025 נקודות וביתרון עצום של 2,917 נקודות על פני אלנה ריבקינה הקזחית שבמקום השני. קוקו גוף ואיגה שוויונטק משלימות את הרביעייה הפותחת, הרחק מאחור.

בעשירייה הראשונה לא נרשמו שינויים כלל השבוע. ג'סיקה פגולה האמריקאית, המדורגת חמישית בעולם, הייתה השחקנית היחידה מהצמרת הגבוהה ששיחקה בשבוע החולף ורשמה שבוע מוצלח במיוחד. פגולה הצליחה להגן על תוארה בטורניר צ'רלסטון היוקרתי וקטפה את התואר ה-22 בקריירה שלה, והשני שלה בשנת 2026. הדרך לזכייה לא הייתה פשוטה, כשפגולה חזרה מפיגור שבירה במערכה השלישית בכל אחד מארבעת משחקיה הראשונים בטורניר, והפכה לשחקנית התשיעית בלבד בעשור הנוכחי ששומטת ארבע מערכות בדרך לזכייה בתואר. בגמר עצמו היא כבר טיילה עם ניצחון קליל של 2:6, 2:6.

מי שרשמה את סיפור הסינדרלה של השבוע, למרות ההפסד לפגולה בגמר צ'רלסטון, היא יוליה סטרודובצבה. האוקראינית, שבעבר אימנה טניס כדי להתפרנס לאחר סיום לימודיה, רשמה טורניר פריצה מדהים שכלל ניצחון יוקרתי על אלופת 2019 מדיסון קיז בחצי הגמר. סטרודובצבה זינקה בעקבות הגמר הראשון בקריירה שלה לא פחות מ-36 שלבים, מהמקום ה-89 לדירוג שיא של המקום ה-53 בעולם.

במקביל, נערך גם טורניר בוגוטה בקולומביה, שפתח את עונת החימר. מארי בוזקובה הצ'כית זכתה בתואר השלישי בקריירה שלה והראשון על משטח החימר, מה שהקפיץ אותה שני שלבים אל המקום ה-24 בעולם. הפיינליסטית המפסידה בבוגוטה, פאנה אודברדי ההונגרית בת ה-27, חגגה גם היא שבוע בלתי נשכח. אודברדי רשמה גמר ראשון בסבב הבכיר וזינקה 21 מקומות אל המקום ה-71, דירוג שיא עבורה.

בגזרת העליות הנוספות, שרה ביילק התקדמה 6 שלבים למקום ה-34, בלינדה בנצ'יק עלתה שלב אחד למקום ה-11, ומדיסון קיז טיפסה למקום ה-17. אמיליאנה ארנגו הקולומביאנית רשמה קפיצה של 20 שלבים למקום ה-86 וחזרה למאיה הראשונה לאחר שהגיעה לחצי הגמר בטורניר הביתי בבוגוטה. ביאנקה אנדרסקו, אלופת אליפות ארצות הברית הפתוחה לשעבר, ניצחה משחק ראשון בסבב מאז השנה שעברה ועלתה 10 שלבים למקום ה-130.

מנגד, היו גם טניסאיות שאיבדו גובה משמעותי השבוע בדירוג: קמילה אוסוריו הקולומביאנית, שזכתה בבוגוטה פעמיים בעבר, הודחה כבר בסיבוב השני וצנחה 27 שלבים למקום ה-81. אלופת אוסטרליה הפתוחה משנת 2020, סופיה קנין האמריקאית, ירדה 19 מקומות אל המקום ה-66 בעקבות הדחתה בשמינית הגמר בצ'רלסטון.