כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

קרב לוהט בבלומפילד: הפועל תשבור את הנאחס?

האדומים מגיעים לאחר 8 משחקים ללא הפסד כדי להכניע את מכבי חיפה לראשונה מאז 2020, כששתי הקבוצות שמרו הכי הרבה העונה על רשת נקייה. כל המספרים

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

מאבק יוקרתי בין שתי מעצמות הכדורגל הישראלי יתקיים הערב (שני) באצטדיון בלומפילד. בעוד האדומים ינסו לשבור בצורת ניצחונות מול הירוקים שנמשכת מאז מאי 2020, הם נהנים ממומנטום מרשים ומציגים הגנה יציבה. שתי הקבוצות שמרו העונה על רשת נקייה תשע פעמים כל אחת, נתון המציב אותן בראש טבלת הליגה בקטגוריה זו.

הפועל תל אביב מגיעה למפגש לאחר שרשמה רצף של שישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו מאז הפסדה האחרון במחזור ה-16. החוסן ההגנתי נשען על פרננד מאיימבו, שמוביל את הליגה בניצחון במאבקי כדור עם 68.5% הצלחה. הקבוצה ספגה שער אחד בלבד בארבעת משחקיה האחרונים, ומציגה יעילות התקפית גבוהה של 13.9% בניצול מצבים.

המחצית השנייה תעשה את ההבדל?

מנגד, מכבי חיפה נהנית מדומיננטיות היסטורית ולא הפסידה ב-12 מפגשי הליגה האחרונים בין המועדונים. הירוקים מייצרים כמות ניסיונות הבקעה גבוהה של 16.0 למשחק ומובילים את הליגה בכיבוש שערי נגיחה. כמעט רבע משערי הקבוצה נכבשו העונה מפנדלים, כאשר דולב חזיזה מחזיק במאזן מושלם של ארבעה כיבושים מהנקודה הלבנה.

המשחק צפוי להיות מבחן דרמטי עבור חיפה, שכן 72% מספיגותיה העונה התרחשו במחצית השנייה. מנגד, הפועל תל אביב קטלנית בדקות הסיום עם 16 שערים שנכבשו לאחר הדקה ה-75. האדומים גם טרם הפסידו העונה במשחקים בהם כבשו את השער הראשון, נתון שעשוי להכריע את גורל ההתמודדות המסקרנת בבלומפילד.

שחקני המפתח

בגזרה האישית, המשחק יפגיש שניים מהשחקנים המשפיעים ביותר בליגה העונה: סתיו טוריאל וקנג'י גורה. טוריאל מעורב ישירות ב-15 שערים (11 כיבושים ו-4 בישולים), נתון המציב אותו במקום השלישי בליגה. מולו יתייצב גורה, שמספק תפוקה מרשימה עם שער או בישול בכל 136 דקות בממוצע עבור הירוקים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

