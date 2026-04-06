יום שני, 06.04.2026 שעה 17:35
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

והיב חביבאללה צפוי להיות כשיר למשחק בשבת

בעירוני טבריה מגדירים את המשחק מול אשדוד במחזור הסיום של העונה הסדירה כקריטי. אופטימיות גם לגבי מוחמד אוסמן, בשאיפה שהקשר והחלוץ יהיו כשירים

אלירן חודדה (אורן בן חקון)
אלירן חודדה (אורן בן חקון)

עירוני טבריה חזרה היום (שני) להתאמן לקראת המשחק החשוב של הקבוצה בשבת (20:00, אצטדיון בראל) מול מ.ס אשדוד. בטבריה כבר ראו ניצחון ביד מול בית”ר ירושלים כאשר הובילו 0:2 עד לדקה ה-72 וגם בתוספת הזמן עוד היו בשוויון, אבל בסופו של דבר הקבוצה מהבירה השלימה מהפך וניצחה 2:3. בעקבות זאת הפער מהפועל ירושלים, הנמצאת מעל טבריה מצידו השני של הקו האדום, גדל ל-3 נקודות. 

בטבריה יודעים שנקודות במשחק בטדי היו משפרות מאוד את מצב הרוח הירוד מהפחתת 8 הנקודות בבית הדין של ההתאחדות. כעת, לאחר שזה לא קרה, מגדירים את המשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד כלא פחות מקריטי. “זה משחק עונה בשבילנו. לא פחות. אנחנו חייבים לקחת 3 נקודות בו ונבוא להתאבד על המגרש”, אמרו במועדון. 

היום קיבלו במועדון חדשות טובות בגזרת הפצועים. לאחר שווהיב חביבאללה חש רגישות בשריר הירך האחורי במשחק בטדי והוחלף במחצית, בבדיקה שנערכה לו אובחן קרע קטן בלבד והוא צפוי להיות כשיר לשבת.

בקבוצה עדיין מחכים לבדיקה של מוחמד אוסמן, שנטש בשישי את האימון המסכם, לאחר שסבל מקרע קטן בשריר הירך האחורי גם כן. נראה שגם במקרה הזה מדובר בפציעה קלה בלבד ובקבוצה אופטימיים כי גם הקשר הניגרי יהיה כשיר לשבת.

