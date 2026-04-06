לייבוביץ' ינהל את המשחק בין מכבי ת"א וב"ש

הכדורגל הישראלי כבר חזר ובסוף השבוע הקרוב יפתח המחזור האחרון של העונה הסדירה. לקראת המשחקים שכוללים את הדרבי של ירושלים ומשחק בין מכבי ת”א והפועל ב”ש, פורסמו השופטים שינהלו את המשחקים.

במוקד, את משחק הצמרת בבלומפילד ינהל גל לייבוביץ’, כשאת המפגש בין בית”ר ירושלים והפועל ירושלים יוביל יגאל פריד. שניר לוי השופט הראשי במשחק של הפועל פ”ת מול הפועל ת”א, בעוד שאוהד אסולין ינהל את המפגש בין מכבי חיפה לעירוני ק”ש.

יגאל פריד (שחר גרוס)

שיבוץ השופטים המלא

שניר לוי, הפועל פ"ת מול הפועל ת"א, 11.04.2026 ב-20:00.

ויטלי בונדרב, בני סכנין מול בני ריינה, 11.04.2026 ב-20:00.

אוראל גרינפלד, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, 11.04.2026 ב-20:00.

דוד פוקסמן, עירוני טבריה מול מ.ס אשדוד, 11.04.2026 ב-20:00.

יגאל פריד, הפועל ירושלים מול בית”ר ירושלים, 11.04.2026 ב-20:30.

אוהד אסולין, מכבי חיפה מול עירוני ק”ש, 12.04.2026 ב-20:00.

גל לייבוביץ', מכבי ת"א מול הפועל ב”ש, 12.04.2026 ב-20:30.