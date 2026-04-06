שטינברג עונה לאלון: שיושיט יד לקיים את הליגה

יו"ר מנהלת ליגת העל, ארי שטיינברג, התייחס למצב הליגה בתוכנית "שיחת היום" והשיב לניר אלון, שקרא לשיתוף פעולה ואמר כי הוא "מושיט יד". שטיינברג לא נשאר אדיש והבהיר: "שיושיט יד לקיים את הליגה, אחרי זה כל השאר", כשהוא מדגיש כי המטרה המרכזית כעת היא אחת בלבד, חידוש הפעילות.

הוא צודק במה שהוא אומר?

“אין לי מושג. אין ליגה וזה מה שאני יודע. אני עוסק רק בלהחזיר את הליגה לישראל כרגע”.

הליגה תחודש בישראל נכון?

“חד משמעית. ב-18.4”.

“אף אחד לא יודע איך זה ייראה”

איגוד הכדורסל נענה לבקשה להחזיר שחקני מכללות ועוד. איך אתה רואה את זה?

“אנחנו עושים הכל עם מה שיש לנו בידיים, אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה ייראה. חזרת שחקני המכללות זה אירוע מאוד מורכב. זה לא האירוע עיקרי, לא יודע כמה יחזרו ומי בכלל. אנחנו רוצים לתת כמה שיותר אפשרויות. הליגה במצוקה”.

ארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

מה עם הזרים?

“הוצאנו אותם במרוכז, צריך לחזור. הם תחת הסכם. יש כאלה שיחזרו וכאלה שלא ויוחתמו תחתם”.

עופר ינאי לוחץ עליך לקיים את הבועה בחוץ לארץ?

“זו אפשרות אחת מיני רבות, אבל זה לא יקרה. צריך מזל, מדברים על הפסקת אש”.

יש הושטת יד לניר אלון?

“אין שום דבר. יש דברים הרי גורל שאני מתעסק איתם”.