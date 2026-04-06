יום שני, 06.04.2026 שעה 15:40
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

שטינברג עונה לאלון: שיושיט יד לקיים את הליגה

יו"ר המנהלת ב"שיחת היום": "עושים הכל עם מה שיש לנו בידיים, אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה ייראה, הליגה במצוקה". וגם: מצב הזרים ועופר ינאי

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)
יו"ר מנהלת ליגת העל, ארי שטיינברג, התייחס למצב הליגה בתוכנית "שיחת היום" והשיב לניר אלון, שקרא לשיתוף פעולה ואמר כי הוא "מושיט יד". שטיינברג לא נשאר אדיש והבהיר: "שיושיט יד לקיים את הליגה, אחרי זה כל השאר", כשהוא מדגיש כי המטרה המרכזית כעת היא אחת בלבד, חידוש הפעילות.

הוא צודק במה שהוא אומר?
“אין לי מושג. אין ליגה וזה מה שאני יודע. אני עוסק רק בלהחזיר את הליגה לישראל כרגע”.

הליגה תחודש בישראל נכון?
“חד משמעית. ב-18.4”.

“אף אחד לא יודע איך זה ייראה”

איגוד הכדורסל נענה לבקשה להחזיר שחקני מכללות ועוד. איך אתה רואה את זה?
“אנחנו עושים הכל עם מה שיש לנו בידיים, אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה ייראה. חזרת שחקני המכללות זה אירוע מאוד מורכב. זה לא האירוע עיקרי, לא יודע כמה יחזרו ומי בכלל. אנחנו רוצים לתת כמה שיותר אפשרויות. הליגה במצוקה”.

ארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד גארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

מה עם הזרים?
“הוצאנו אותם במרוכז, צריך לחזור. הם תחת הסכם. יש כאלה שיחזרו וכאלה שלא ויוחתמו תחתם”.

עופר ינאי לוחץ עליך לקיים את הבועה בחוץ לארץ?
“זו אפשרות אחת מיני רבות, אבל זה לא יקרה. צריך מזל, מדברים על הפסקת אש”.

יש הושטת יד לניר אלון?
“אין שום דבר. יש דברים הרי גורל שאני מתעסק איתם”.

