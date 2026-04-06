קטש: השבוע הכפול יהיה לא פשוט ומאוד מאתגר

מכבי תל אביב תפגוש מחר (שלישי) את באסקוניה לאחד המשחקים החשובים שלה העונה ביורוליג. חניכיו של עודד קטש עומדים בפני שבוע כפול במפעל הבכיר של היבשת, והם יודעים שניצחון על היריבה הספרדית הוא קריטי במיוחד לשאיפות הפלייאין שלהם.

לקראת היציאה לספרד, המאמן אמר: “שבוע כפול זה אף פעם לא קל. זה נכון שמדברים על קבוצות שמדורגות למטה או למעלה, אבל זה פחות רלוונטי אם מסתכלים על התוצאות האחרונות. גם באסקוניה וגם פאריס הם משחקים מאוד קשים. זה שבוע מכריע ואנחנו צריכים לקחת משחק אחרי משחק כמו שעשינו בתקופה האחרונה וזה יהיה לא פשוט ומאוד מאתגר”.

אושיי בריסט הוסיף על היריבה: “היא משחקת קשוח עכשיו ויש לה הרבה מומנטום לאחר שהיא ניצחה כמה משחקים גדולים, והיא תנסה להוציא את המיטב מאיתנו ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה”.

אושיי בריסט ( ג'ורג'ה קוסטיץ')

סנטר הקבוצה זאק הנקינס דיבר גם הוא ואמר: “אנחנו רוצים להתרכז בלשחק את הכדורסל שלנו, זה עובד לנו מאוד טוב בארבעת המשחקים האחרונים. זו הישורת האחרונה של העונה ואנחנו צריכים לזנק על הרצפה, לזכות בכדורי ה-50/50, לקחת ריבאונדים בהתקפה, לשחק קשוח ולשחק ביחד ויש לנו הזדמנות טובה לשחק על משהו”.