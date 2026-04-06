יום שני, 06.04.2026 שעה 18:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

קטש: השבוע הכפול יהיה לא פשוט ומאוד מאתגר

מכבי ת"א מתכוננת למפגש מחר עם באסקוניה ומאמנה אמר: "משחק מאוד קשה, זה שבוע מכריע וניקח אותו משחק אחרי משחק". בריסט הוסיף: "היא משחקת קשוח"

עודד קטש ( ג'ורג'ה קוסטיץ')
מכבי תל אביב תפגוש מחר (שלישי) את באסקוניה לאחד המשחקים החשובים שלה העונה ביורוליג. חניכיו של עודד קטש עומדים בפני שבוע כפול במפעל הבכיר של היבשת, והם יודעים שניצחון על היריבה הספרדית הוא קריטי במיוחד לשאיפות הפלייאין שלהם.

לקראת היציאה לספרד, המאמן אמר: “שבוע כפול זה אף פעם לא קל. זה נכון שמדברים על קבוצות שמדורגות למטה או למעלה, אבל זה פחות רלוונטי אם מסתכלים על התוצאות האחרונות. גם באסקוניה וגם פאריס הם משחקים מאוד קשים. זה שבוע מכריע ואנחנו צריכים לקחת משחק אחרי משחק כמו שעשינו בתקופה האחרונה וזה יהיה לא פשוט ומאוד מאתגר”. 

אושיי בריסט הוסיף על היריבה: “היא משחקת קשוח עכשיו ויש לה הרבה מומנטום לאחר שהיא ניצחה כמה משחקים גדולים, והיא תנסה להוציא את המיטב מאיתנו ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה”.

אושיי בריסט ( ג'ורג'ה קוסטיץ')

סנטר הקבוצה זאק הנקינס דיבר גם הוא ואמר: “אנחנו רוצים להתרכז בלשחק את הכדורסל שלנו, זה עובד לנו מאוד טוב בארבעת המשחקים האחרונים. זו הישורת האחרונה של העונה ואנחנו צריכים לזנק על הרצפה, לזכות בכדורי ה-50/50, לקחת ריבאונדים בהתקפה, לשחק קשוח ולשחק ביחד ויש לנו הזדמנות טובה לשחק על משהו”.

