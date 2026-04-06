ויניסיוס מודה: לא הצלחתי להתחבר לצ'אבי אלונסו

ריאל מדריד תארח מחר (שלישי) ב-22:00 את באיירן מינכן למפגש ה-14 ביניהן בליגת האלופות, כשמאזן העבר נוטה לטובת הבלאנקוס, שניצחו בארבעת המפגשים האחרונים ואף המשיכו בכל אחד מהם לזכייה בליגת האלופות. המשחק מגיע ברגע קריטי לעונה של ריאל, לאחר ההפסד במיורקה שהרחיק אותה ל-7 נקודות מהפסגה. לקראת המשחק, קיימו ויניסיוס ג’וניור ואלברו ארבלואה מסיבת עיתונאים.

מה הדבר הכי חשוב מול באיירן?

"בוודאות החיבור בין השחקנים לקהל, זה תמיד משנה את הדינמיקה של משחקי בית ושל משחקים בליגת האלופות. מגיעה קבוצה טובה, אבל יש לנו ניסיון במשחקים כאלה ואני מקווה שנעשה דברים טובים".

האם תחדש חוזה?

"אני מקווה שאוכל להישאר כאן הרבה זמן. נשארה לי עוד שנה אחת בחוזה, אבל אני רגוע מאוד. יש לי את האמון של הנשיא. בזמן הנכון אחדש ואשאר כאן הרבה זמן, כי זה מועדון החלומות שלי".

פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס (ריאל מדריד)

למה יש ניתוקים במשחק?

"יש ימים טובים ופחות טובים, ימים שבהם אנחנו יותר או פחות מרוכזים, זה מה שקרה במיורקה. חזרנו מפגרה וכמו שהמאמן אמר, אם אתה לא ב-200% אתה לא מנצח משחקים".

למה לא נפרדת מאלונסו?

"שיחקתי משחקים, אבל לא הרבה דקות. לכל מאמן יש את השיטות שלו ולא התחברתי אליו כמו שהוא רצה. אבל זו הייתה חוויה לימודית ואני מקווה להמשיך עם ארבלואה, שאיתו יש לי חיבור מצוין ושנתן לי תמיד ביטחון".

האם ארבלואה מבין אותך טוב יותר? האם צ'אבי אכזב אותך?

"היה לי חיבור מיוחד עם ארבלואה, כמו שהיה לי עם אנצ'לוטי. הוא תמיד הבהיר מה הוא רוצה ממני. תמיד נתתי את המקסימום ואמשיך לעשות זאת. אני לא חושב שאי פעם עברתי תקופה כזו בלי לכבוש. למדתי מהתקופה הקשה הזאת ואני רוצה להמשיך ללמוד. השחקנים הטובים ביותר תמיד חוזרים לעצמם".

אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

על הכעס כלפי צ'אבי אלונסו בקלאסיקו: "זה לא היה רגע נעים, התנצלתי בפני כולם. אני אוהב לשחק בכל משחק ולא ירדתי באף אחד מהם. אחר כך, עם ראש נקי, אתה יכול להבין שטעית. אני צעיר וכל יום הוא חוויה חדשה שבה אפשר להשתפר".

“אנשים יכולים לומר מה שהם רוצים”

על המחויבות שלו למאבק בגזענות: "זה נושא מורכב, וזה קורה הרבה. אני מקווה שלאמין יוכל להמשיך את המאבק הזה גם כן. יש לנו כסף, אבל אנשים שחורים עניים מתמודדים עם קשיים גדולים יותר מאיתנו. אני לא אומר שספרד, גרמניה או פורטוגל הן מדינות גזעניות, אבל יש גזענים בכל מדינה, ואם נילחם יחד, אולי שחקנים ואנשים אחרים יפסיקו לסבול מזה".

האם זה מפריע לך כשאומרים שחסר לך מחויבות הגנתית כשאתה משחק עם אמבפה?

"כמובן שזה מפריע לי, אבל אנשים שם כדי להגיד מה שהם רוצים. אנחנו צריכים להקשיב למאמן. מה שמגיע מבחוץ לא משפיע עלינו. אנחנו יכולים לשפר אחד את השני".

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

איך אתה מבחינה פיזית ומנטלית?

"אני מרגיש מצוין עכשיו. היו לי תקופות קשות העונה, כשלא כבשתי והקהל שרק לי בוז, אבל זה היה חלק מתהליך למידה. אני בכושר פיזי טוב. נסיעות עם הנבחרת משנות קצת דברים כי הכול משתנה. אני עובד במועדון וגם בבית עם הפיזיותרפיסט שלי כדי להיות מוכן ב-100% עבור הקבוצה".

על החיבור עם אמבפה: "אנשים אומרים הרבה דברים. קיליאן כאן כדי לעזור לנו, הוא נותן לנו ביטחון עם השערים שלו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים. זה משחק קשה שבו שחקנים גדולים עושים את ההבדל, ואמבפה הוא אחד מהם".

על היעדרות אפשרית של קיין: "הם משתנים כי הוא כובש הרבה שערים, אבל יש להם קבוצה נהדרת עם שחקנים שיכולים להחליף עמדות. מי שישחק יהיה קשה מאוד, ואנחנו צריכים להיות מוכנים".