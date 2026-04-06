ויניסיוס מודה: לא הצלחתי להתחבר לצ'אבי אלונסו

ריאל מדריד תארח מחר (שלישי) ב-22:00 את באיירן מינכן למפגש ה-14 ביניהן בליגת האלופות, כשמאזן העבר נוטה לטובת הבלאנקוס, שניצחו בארבעת המפגשים האחרונים ואף המשיכו בכל אחד מהם לזכייה בליגת האלופות. המשחק מגיע ברגע קריטי לעונה של ריאל, לאחר ההפסד במיורקה שהרחיק אותה ל-7 נקודות מהפסגה. לקראת המשחק, קיימו ויניסיוס ג’וניור ואלברו ארבלואה מסיבת עיתונאים.

מה הדבר הכי חשוב מול באיירן?

"בוודאות החיבור בין השחקנים לקהל, זה תמיד משנה את הדינמיקה של משחקי בית ושל משחקים בליגת האלופות. מגיעה קבוצה טובה, אבל יש לנו ניסיון במשחקים כאלה ואני מקווה שנעשה דברים טובים".

האם תחדש חוזה?

"אני מקווה שאוכל להישאר כאן הרבה זמן. נשארה לי עוד שנה אחת בחוזה, אבל אני רגוע מאוד. יש לי את האמון של הנשיא. בזמן הנכון אחדש ואשאר כאן הרבה זמן, כי זה מועדון החלומות שלי".

למה יש ניתוקים במשחק?

"יש ימים טובים ופחות טובים, ימים שבהם אנחנו יותר או פחות מרוכזים, זה מה שקרה במיורקה. חזרנו מפגרה וכמו שהמאמן אמר, אם אתה לא ב-200% אתה לא מנצח משחקים".

למה לא נפרדת מאלונסו?

"שיחקתי משחקים, אבל לא הרבה דקות. לכל מאמן יש את השיטות שלו ולא התחברתי אליו כמו שהוא רצה. אבל זו הייתה חוויה לימודית ואני מקווה להמשיך עם ארבלואה, שאיתו יש לי חיבור מצוין ושנתן לי תמיד ביטחון".

האם ארבלואה מבין אותך טוב יותר? האם צ'אבי אכזב אותך?

"היה לי חיבור מיוחד עם ארבלואה, כמו שהיה לי עם אנצ'לוטי. הוא תמיד הבהיר מה הוא רוצה ממני. תמיד נתתי את המקסימום ואמשיך לעשות זאת. אני לא חושב שאי פעם עברתי תקופה כזו בלי לכבוש. למדתי מהתקופה הקשה הזאת ואני רוצה להמשיך ללמוד. השחקנים הטובים ביותר תמיד חוזרים לעצמם".

על הכעס כלפי צ'אבי אלונסו בקלאסיקו: "זה לא היה רגע נעים, התנצלתי בפני כולם. אני אוהב לשחק בכל משחק ולא ירדתי באף אחד מהם. אחר כך, עם ראש נקי, אתה יכול להבין שטעית. אני צעיר וכל יום הוא חוויה חדשה שבה אפשר להשתפר".

“אנשים יכולים לומר מה שהם רוצים”

על המחויבות שלו למאבק בגזענות: "זה נושא מורכב, וזה קורה הרבה. אני מקווה שלאמין יוכל להמשיך את המאבק הזה גם כן. יש לנו כסף, אבל אנשים שחורים עניים מתמודדים עם קשיים גדולים יותר מאיתנו. אני לא אומר שספרד, גרמניה או פורטוגל הן מדינות גזעניות, אבל יש גזענים בכל מדינה, ואם נילחם יחד, אולי שחקנים ואנשים אחרים יפסיקו לסבול מזה".

האם זה מפריע לך כשאומרים שחסר לך מחויבות הגנתית כשאתה משחק עם אמבפה?

"כמובן שזה מפריע לי, אבל אנשים שם כדי להגיד מה שהם רוצים. אנחנו צריכים להקשיב למאמן. מה שמגיע מבחוץ לא משפיע עלינו. אנחנו יכולים לשפר אחד את השני".

איך אתה מבחינה פיזית ומנטלית?

"אני מרגיש מצוין עכשיו. היו לי תקופות קשות העונה, כשלא כבשתי והקהל שרק לי בוז, אבל זה היה חלק מתהליך למידה. אני בכושר פיזי טוב. נסיעות עם הנבחרת משנות קצת דברים כי הכול משתנה. אני עובד במועדון וגם בבית עם הפיזיותרפיסט שלי כדי להיות מוכן ב-100% עבור הקבוצה".

על החיבור עם אמבפה: "אנשים אומרים הרבה דברים. קיליאן כאן כדי לעזור לנו, הוא נותן לנו ביטחון עם השערים שלו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים. זה משחק קשה שבו שחקנים גדולים עושים את ההבדל, ואמבפה הוא אחד מהם".

על היעדרות אפשרית של קיין: "הם משתנים כי הוא כובש הרבה שערים, אבל יש להם קבוצה נהדרת עם שחקנים שיכולים להחליף עמדות. מי שישחק יהיה קשה מאוד, ואנחנו צריכים להיות מוכנים".

ארבלואה: “אמבפה? תשאלו אותי את זה אחרי המשחק”

מאמן ריאל מדריד אלברו ארבלואה אמר: “איזו ריאל מדריד אני מצפה לראות? ריאל שתמיד מתעלה מול יריבות גדולות. מול יריבה שהיא מהיציבות ביותר באירופה ושתדרוש מאיתנו הרבה. וההיסטוריה שיש לנו מולה, שהיא מיוחדת. אני בטוח שנחווה ערב גדול כמו מול סיטי".

האיפוס עם אמבפה ו-ויניסיוס יחד: "ברור שלקיליאן יש איכויות שונות משל ברהים, ואני שמח מאוד שיש לי את אמבפה, שהגיע למשחקים כמו מול באיירן ויוביל את הקבוצה. יש לנו מזל שיש לנו את כל השחקנים הגדולים האלה. מה יקרה אם לא ננצח? אנחנו לא חושבים על לא לנצח במשחק הזה".

בנוגע לאמבפה והתחושה של חוסר איזון בקבוצה: "הרבה דברים יכולים לקרות, ויש לנו מזל שיש אותו. אני לא יודע אם יש מאמן בעולם שלא היה רוצה אותו. יש לי שחקנים נהדרים, ויש לנו מזל שהם אצלנו".

תחומים לשיפור: "כדי לנצח משחק כדורגל צריך לעשות הרבה דברים טוב, צריך להיות קבוצה שלמה, עם מנטליות הגנתית. יש לנו את השחקנים הטובים בעולם ואנחנו צריכים לנסות להיות הקבוצה הטובה בעולם".

האם אמבפה מבין מה זו ריאל מדריד: "הוא מבין את זה בצורה מושלמת, הוא חלם להיות שחקן ריאל ומה שהוא עשה כדי להגיע לכאן לא היה קל. אני רוצה שתשאלו את זה אחרי באיירן".

כמעט ואין תוצאות תיקו: "זה נתון מעניין, המנטליות של ריאל היא לנצח. בגלל הרצון הזה לנצח ספגנו גם כמה שערים".

איך נראה חדר ההלבשה אחרי הפסד כמו במיורקה: "זה חדר הלבשה כמו כל חדר הלבשה. אמרתי להם שאין זמן להתעסק במה שהיה, ואנחנו מתמקדים בלנצח".

מה צריך למשחק מול באיירן: "השחקנים יודעים מה מצפה להם. ראינו את באיירן ואנחנו צריכים להיות מוכנים למה שהם רוצים לעשות לנו".

האם זה הזמן הטוב ביותר לשלב את בלינגהאם ואיך זה משנה את ריאל: "מה שמשתנה זה שאנחנו קבוצה טובה יותר, אני בטוח בזה. יש לו איכויות שונות משל חלק מהחברים שלו, וכשהוא על המגרש אנחנו צריכים להסתגל. זה מה שכדורגל דורש, ליצור חיבורים בין שחקנים. אבל זו בעיה טובה שיש - לשלב את בלינגהאם".

איך אתה רואה את באיירן: "אגרסיביים בהגנה, חסרי פחד, אמיצים, משחקים בעוצמה, חוזרים לאחור במהירות עצומה, עם אינטנסיביות ועם קצב גבוה. זו קבוצה מאוד שלמה עם הרבה כלים לפגוע ביריבה. יש להם יכולת לכבוש הרבה שערים והגנה שבה כולם מעורבים".

איך אתה רואה את עצמך כמאמן בריאל מדריד: "מה שאחרים אומרים. אני יודע שחיבור טוב עם השחקנים מקל מאוד להוציא מהם את המיטב. כשלקבוצה יש סגנון וזהות מוגדרת, זה מה שאפשר להגיד על מאמן טוב".

השחקנים שנמצאים צהוב אחד מהשעיה: "כבר כמה משחקים שהם במצב הזה, ואני מקווה שאף אחד מהם לא יקבל את הכרטיס. אין לי ספק שאם הם יצטרכו לבצע עבירה, הם יעשו זאת".