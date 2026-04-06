לא יאהב את זה: האתר שנפתח כמחאה לאמבפה

ביקורת חריגה סביב קיליאן אמבפה בריאל מדריד הגיעה לשיא חדש, כאשר אוהדים יצרו אתר ייעודי בשם mbappe2029, שמציג ספירה לאחור לסיום חוזהו של הכוכב הצרפתי במועדון, שמסתיים ביוני 2029. האתר לא מסתפק רק בכך, אלא גם מתעדכן באופן שוטף ומציג כמה כסף כבר שילמה ריאל מדריד לשחקן, מה שממחיש את רמת התסכול של חלק מהקהל כלפי אמבפה.

היוזמה הזו, שנחשבת יוצאת דופן גם בסטנדרטים של ביקורת אוהדים, משקפת תחושת אכזבה הולכת וגוברת סביב התרומה של אמבפה מאז הצטרפותו. עבור רבים, עצם יצירת אתר כזה היא הצהרה ברורה על חוסר שביעות הרצון, כאשר המסר המרכזי הוא מעקב מתמשך אחרי הזמן שנותר עד לסיום דרכו במועדון.

גל ביקורת חריף: "אמבפה לא מבין מה זו ריאל מדריד"

האתר מגיע על רקע גל ביקורות רחב יותר בתקשורת הספרדית, במיוחד לאחר ההפסד למיורקה, שהרחיק את ריאל מדריד 7 נקודות מברצלונה במאבק האליפות. למרות שאמבפה יצר מצבים ולא הציג משחק חלש, הביקורת הופנתה בעיקר לחוסר המעורבות ההגנתית שלו.

צילום מסך מהאתר 'אמבפה 2029' (צילום מסך)

מי שהתבטא בחריפות היה ז'וספ פדררול, מגיש תוכנית "אל צ'ירינגיטו", שאמר: "אמבפה שחקן מצוין, אבל הוא לא הבין מה זו ריאל מדריד". הוא הוסיף כי הכוכב הצרפתי מתנהל בצורה אינדיבידואליסטית מדי, ואף לעג לאמירות שלו בנוגע לחוסר ריצה בהגנה: "כשאתה אומר ‘אני לא רץ’, זה לא מתאים למועדון כמו ריאל מדריד".

פדררול אף קרא למאמן אלברו ארבלואה לנקוט בגישה תקיפה יותר, בדומה לזו של לואיס אנריקה בפאריס סן ז'רמן, ואמר: "אוהדי ריאל מדריד רוצים שאמבפה יתאפס על עצמו. אני מבין את המסר של לואיס אנריקה. ארבלואה צריך להעביר את אותו המסר".

(מ)י(ו)רקה לבאר: ריאל מפסידה בדקה ה-92!

גם בעיתון ‘מארקה’ הציגו גישה ביקורתית יותר מתונה, אך עדיין משמעותית. בעיתון ציינו כי הקבוצה הצליחה להציג רצף טוב גם ללא אמבפה, כולל 5 ניצחונות רצופים, מה שמעלה סימני שאלה לגבי התלות בו. "אמבפה לא כבש, זה לא ייאמן", נכתב, לצד ההבהרה כי הוא לא שיחק רע, אך גם לא היה יוצא דופן.

בסופו של דבר, השילוב בין אתר הספירה לאחור, הביקורות בתקשורת והלחץ מהקהל מצייר תמונה מורכבת עבור אמבפה בריאל מדריד. מצד אחד, מדובר בכוכב על עם יכולות יוצאות דופן, אך מצד שני, הציפיות במועדון הן גבוהות במיוחד, וכל סטייה מהסטנדרט נתקלת בביקורת חריפה במיוחד.