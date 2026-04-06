יום שני, 06.04.2026 שעה 16:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

לא יאהב את זה: האתר שנפתח כמחאה לאמבפה

אוהדים יצרו אתר שנקרא 'אמבפה 2029', הכולל ספירה לאחור עד שנגמר החוזה של הכוכב בריאל מדריד בעוד 3 שנים. ביקורת בספרד: "צריך להתאפס על עצמו"

|
אמבפה (IMAGO)
אמבפה (IMAGO)

ביקורת חריגה סביב קיליאן אמבפה בריאל מדריד הגיעה לשיא חדש, כאשר אוהדים יצרו אתר ייעודי בשם mbappe2029, שמציג ספירה לאחור לסיום חוזהו של הכוכב הצרפתי במועדון, שמסתיים ביוני 2029. האתר לא מסתפק רק בכך, אלא גם מתעדכן באופן שוטף ומציג כמה כסף כבר שילמה ריאל מדריד לשחקן, מה שממחיש את רמת התסכול של חלק מהקהל כלפי אמבפה.

היוזמה הזו, שנחשבת יוצאת דופן גם בסטנדרטים של ביקורת אוהדים, משקפת תחושת אכזבה הולכת וגוברת סביב התרומה של אמבפה מאז הצטרפותו. עבור רבים, עצם יצירת אתר כזה היא הצהרה ברורה על חוסר שביעות הרצון, כאשר המסר המרכזי הוא מעקב מתמשך אחרי הזמן שנותר עד לסיום דרכו במועדון.

גל ביקורת חריף: "אמבפה לא מבין מה זו ריאל מדריד"

האתר מגיע על רקע גל ביקורות רחב יותר בתקשורת הספרדית, במיוחד לאחר ההפסד למיורקה, שהרחיק את ריאל מדריד 7 נקודות מברצלונה במאבק האליפות. למרות שאמבפה יצר מצבים ולא הציג משחק חלש, הביקורת הופנתה בעיקר לחוסר המעורבות ההגנתית שלו.

צילום מסך מהאתר צילום מסך מהאתר 'אמבפה 2029' (צילום מסך)

מי שהתבטא בחריפות היה ז'וספ פדררול, מגיש תוכנית "אל צ'ירינגיטו", שאמר: "אמבפה שחקן מצוין, אבל הוא לא הבין מה זו ריאל מדריד". הוא הוסיף כי הכוכב הצרפתי מתנהל בצורה אינדיבידואליסטית מדי, ואף לעג לאמירות שלו בנוגע לחוסר ריצה בהגנה: "כשאתה אומר ‘אני לא רץ’, זה לא מתאים למועדון כמו ריאל מדריד".

פדררול אף קרא למאמן אלברו ארבלואה לנקוט בגישה תקיפה יותר, בדומה לזו של לואיס אנריקה בפאריס סן ז'רמן, ואמר: "אוהדי ריאל מדריד רוצים שאמבפה יתאפס על עצמו. אני מבין את המסר של לואיס אנריקה. ארבלואה צריך להעביר את אותו המסר".

(מ)י(ו)רקה לבאר: ריאל מפסידה בדקה ה-92!

גם בעיתון ‘מארקה’ הציגו גישה ביקורתית יותר מתונה, אך עדיין משמעותית. בעיתון ציינו כי הקבוצה הצליחה להציג רצף טוב גם ללא אמבפה, כולל 5 ניצחונות רצופים, מה שמעלה סימני שאלה לגבי התלות בו. "אמבפה לא כבש, זה לא ייאמן", נכתב, לצד ההבהרה כי הוא לא שיחק רע, אך גם לא היה יוצא דופן.

בסופו של דבר, השילוב בין אתר הספירה לאחור, הביקורות בתקשורת והלחץ מהקהל מצייר תמונה מורכבת עבור אמבפה בריאל מדריד. מצד אחד, מדובר בכוכב על עם יכולות יוצאות דופן, אך מצד שני, הציפיות במועדון הן גבוהות במיוחד, וכל סטייה מהסטנדרט נתקלת בביקורת חריפה במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */