יום שלישי, 07.04.2026 שעה 08:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"המרווח לטעויות קטן, יש להם יכולות התקפיות"

דריכות במכבי ת"א לקראת באסקוניה ב-22:00: "הם ניצחו את ריאל ללא מרקוס הווארד". הצהובים יודעים כי מדובר במשחק שהוא חובה כדי להיכנס לפלייאין

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
"הגענו ליישורת האחרונה ולכל משחק יש משמעות", אומרים במכבי תל אביב לקראת המשחק הערב (שלישי, 22:00) נגד באסקוניה במסגרת המחזור ה-36 של היורוליג. המשחק הערב יהיה חציו הראשון של שבוע המשחקים הכפול האחרון בליגה הבכירה של אירופה, כאשר ביום חמישי עודד קטש וחניכיו יפגשו את הקבוצה שעדיין לא הצליחו לנצח מאז שהצטרפה ליורוליג – פאריס. הצהובים, להם משחק חסר, נמצאים מרחק ניצחון ממונאקו, אשר מדורגת בתוך העשירייה הראשונה, כך שהם יכולים להיכנס לעשירייה כבר הערב. 

הקבוצה ממחוז ויטוריה גאסטייז די טובה. היא אמנם מדורגת במקום ה-18, אך יש לה כוח אש. היא קבוצה שבנויה לספרינטים, אך לא למרתון, כלומר זו קבוצה שבהחלט יכולה לנצח קבוצות ולהקשות על אחרות, אך היא לא באירוע כאשר מדברים על מה שצריך עבור קבוצות הפלייאוף. במאזנה של הקבוצה הבאסקית יש 11 ניצחונות, השניים האחרונים היו על ריאל מדריד ועל הפועל תל אביב. ההפסד האחרון של פאולו גלביאטי וחניכיו היה נגד הכוכב האדום בלגרד, במשחק שהגיע להארכה. 

בחמשת המפגשים האחרונים מול הקבוצה הבאסקית, מכבי תל אביב הפסידה שלושה משחקים (אחד מהם "בבית") וניצחה בשניים. יתרה מכך, הפעם האחרונה אשר ניצחו הצהובים את באסקוניה על אדמת ספרד הייתה בנובמבר 21' ובמועדון מודים שמדובר באולם מאוד לא קל ובטוחים כי המיקום של היריבה לא משקף. "המרווח לטעויות קטן מאוד, זו קבוצה שניצחה את ריאל מדריד בלי מרקוס הווארד", הוסיפו אצל הצהובים. כזכור, הבלאנקוס מדורגים במקום השלישי בטבלת היורוליג ובמידה והיו מנצחים את הבאסקים היו בשוויון במספר הניצחונות עם פנרבחצ'ה ואולימפיאקוס.   

בסביבת הקבוצה מזהירים: "יש להם יכולות התקפיות גבוהות", לגבי מי שקלעה בממוצע בשלושת המשחקים האחרונים שלה 108 נקודות. "צריכים לעשות משחק טוב מאוד ומעל לכל לבוא מאוד צנועים", מסכמים אצל הצהובים לקראת המשחק. למעשה, לעודד קטש וחניכיו נותרו עוד ארבעה משחקים כולל המשחק הערב, שלושה מתוכם נגד יריבות שמדורגות מחוץ לעשירייה הראשונה ואת הפועל תל אביב. אחרי הניצחונות המרשימים על פנרבחצ'ה ודובאי, במכבי יודעים כי משחק מול באסקוניה הוא כזה שבו אסור להם להפסיד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */