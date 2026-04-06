"אם לא תהיה התקדמות - נפעיל צעדים ארגוניים"

כפי שפרסמנו אתמול (ראשון) ב-ONE, אתמול התקיימה פגישה רחבה של ארגון שחקני הכדורסל בישראל, בהשתתפות מרבית השחקנים הפעילים בליגות המקצועניות בישראל, זאת על רקע סירוב מנהלת הליגה להמשיך במו"מ ולחתום על הסכם.

בארגון השחקנים פרסמו הודעה לאחר הפגישה, בה נכתב: “במהלך הפגישה קיבלו השחקנים סקירה מלאה על סטטוס סכסוך העבודה, לרבות היבטים משפטיים וחוקיים, וכן דנו בהמשך הצעדים הארגוניים האפשריים. סכסוך העבודה, אשר הוכרז לפני שבועיים, ייכנס לתוקפו החל ממחר.

“בהתאם לכך, השחקנים החליטו ברוב קולות כי במידה ולא תתקבל התייחסות רצינית לדרישות הארגון ולא יחודש המו"מ מצד מנהלת הליגה, ייאלץ הארגון להפעיל את הצעדים הארגוניים העומדים לרשותו על פי החוק, בזמן ובצורה שיראה הארגון לנכון. נכון לעכשיו, הכדור נמצא בידי מנהלת הליגה, אשר מסרבת להכיר באחריותה לנהל משא ומתן וממשיכה בנתק מול נציגות השחקנים.

“חשוב להדגיש כי ארגון השחקנים פעל בעשרת החודשים האחרונים בניסיון להגיע להסכמות, כאשר המו"מ בנושא השחקן הישראלי החל כבר ביולי 2025, במסגרת סדרת פגישות ושיחות שנועדו להביא להסדרה עד חודש מרץ 2026. מטרת התהליך הייתה לייצר ודאות עבור השחקנים והקבוצות שגם במקרי מלחמה הליגה הישראלית תתקיים כסדרה עם בסיס ישראלי חזק בכל קבוצה וקבוצה בעונות הקרובות. הארגון ימשיך לפעול בנחישות למען זכויות השחקנים ולמען עתיד הכדורסל הישראלי”.