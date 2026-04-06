ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

גרסת דיילה ומכבי ת"א: מבחינתנו לא היה סיפור

לטענתם גורמים בסביבת המועדון המאמן סיפר את גרסתו לאירועים בפלורנטין, טען שלא היה בגילופין ולא הבין מדוע הוזמנה המשטרה. הצהובים נתנו לו גב

רוני דיילה (עמרי שטיין)
רוני דיילה (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב שמה את סיפור רוני דיילה ואותו בילוי לילי בפלורנטין מאחור כאשר אמש (ראשון) רשמה 1:4 על הפועל חיפה. בסיום המשחק המאמן הנורבגי אמר כי “מדובר ברכילות, ראיתם שהקבוצה הגיעה מוכנה למשחק וניצחה”, וכך גם מתייחסים לנושא במועדון הצהוב. 

במכבי ת”א בחרו לא להגיב לכתבות שפורסמו ביום שבת האחרון סביב הנושא, ערכו את הבדיקות שלהם במקביל והגיעו למסקנה כי “מבחינתנו לא היה פה סיפור”. המאמן עצמו, כך לפי גורמים בסביבת המועדון, סיפר את גרסתו למה שהיה בפלורנטין, טען שהוא אכן בילה באותו ערב בדרום העיר, אך שלל את הטענות כי היה בגילופין או שנקלע לאיזשהו עימות עם מלצרים ולדבריו כל האירוע נופח מעבר לכל פרופורציה. כך גם שיתף חלק מהנוכחים אמש בסמי עופר.

דיילה הופתע שהוזמן סייר משטרתי וכפי שמסרה המשטרה בעצמה בתגובתה לפניות התקשורת, ברגע שבו הגיע הסייר שנקרא למקום – הנורבגי עלה למונית ונסע לביתו, ללא כל ויכוח ובלי שהוגשה שום תלונה. הצהובים כאמור נתנו גב למאמן, כשגם הבירורים שהם ערכו עם בעלי הברים בפלורנטין זימנו גרסאות דומות לפיהן לא ברור מי התקשר למשטרה ולמה. 

השחקנים לא הבינו על מה הרעש

השחקנים, שלמדו על המקרה דרך התקשורת ביום שבת אחה”צ, לא ממש הבינו על מה כל הרעש ואחד מהם אמר: “איפה כתוב שאסור לשתות אלכוהול או שזה עבירה על החוק? נראה שניסו להתלבש עליו. זה בכל מקרה לא השפיע עלינו ולא צריך להשפיע גם”. 

