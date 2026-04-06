גרסת דיילה ומכבי ת"א: מבחינתנו לא היה סיפור

מכבי תל אביב שמה את סיפור רוני דיילה ואותו בילוי לילי בפלורנטין מאחור כאשר אמש (ראשון) רשמה 1:4 על הפועל חיפה. בסיום המשחק המאמן הנורבגי אמר כי “מדובר ברכילות, ראיתם שהקבוצה הגיעה מוכנה למשחק וניצחה”, וכך גם מתייחסים לנושא במועדון הצהוב.

במכבי ת”א בחרו לא להגיב לכתבות שפורסמו ביום שבת האחרון סביב הנושא, ערכו את הבדיקות שלהם במקביל והגיעו למסקנה כי “מבחינתנו לא היה פה סיפור”. המאמן עצמו, כך לפי גורמים בסביבת המועדון, סיפר את גרסתו למה שהיה בפלורנטין, טען שהוא אכן בילה באותו ערב בדרום העיר, אך שלל את הטענות כי היה בגילופין או שנקלע לאיזשהו עימות עם מלצרים ולדבריו כל האירוע נופח מעבר לכל פרופורציה. כך גם שיתף חלק מהנוכחים אמש בסמי עופר.

דיילה הופתע שהוזמן סייר משטרתי וכפי שמסרה המשטרה בעצמה בתגובתה לפניות התקשורת, ברגע שבו הגיע הסייר שנקרא למקום – הנורבגי עלה למונית ונסע לביתו, ללא כל ויכוח ובלי שהוגשה שום תלונה. הצהובים כאמור נתנו גב למאמן, כשגם הבירורים שהם ערכו עם בעלי הברים בפלורנטין זימנו גרסאות דומות לפיהן לא ברור מי התקשר למשטרה ולמה.

השחקנים לא הבינו על מה הרעש

השחקנים, שלמדו על המקרה דרך התקשורת ביום שבת אחה”צ, לא ממש הבינו על מה כל הרעש ואחד מהם אמר: “איפה כתוב שאסור לשתות אלכוהול או שזה עבירה על החוק? נראה שניסו להתלבש עליו. זה בכל מקרה לא השפיע עלינו ולא צריך להשפיע גם”.