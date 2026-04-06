קניאס: אין תירוצים, צריכים לחזור עם 3 נקודות

הכדורגל הישראלי סוף סוף חזר. ליגת העל שוב כאן, וכך גם המשחק המרכזי של המחזור בין הפועל תל אביב למכבי חיפה שייערך הערב (שני, 20:30) באצטדיון בלומפילד. שחקן העבר של הקבוצה מהכרמל, איציק אהרונוביץ’ ופרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלו לדבר על התחושות לקראת ההתמודדות ב”שיחת היום” בערוץ ONE.

ראינו את המשחקים של כל הקבוצות הגדולות, היה ניכר שלקראת הסוף יש ירידה ביכולת. מכבי חיפה לא עשתה משחקי הכנה.

קניאס: “ברק בכר לקח על עצמו והבין לאן זה הולך. הקבוצות שעשו מחנות אימונים, זה מוסיף להן על העומס. למכבי חיפה יש סגל רחב, היא תצטרך לעשות רוטציות, לא חושב שאם קבוצה עושה משחק אימון מול קבוצה מהלאומית זה מה שמחזיק אותה. במקרה של מכבי תל אביב, גם אם הנוער שלהם ישחקו מול הפועל חיפה הם ינצחו. הפועל חיפה באופן מסורתי מפסידה למכבי תל אביב”.

מה יקרה הערב?

אהרונוביץ’: “זה נכון שעדיף לקיים משחקי הכנה, אבל מכבי חיפה צריכה לכוון את עצמה למשחק הגביע מול מכבי תל אביב, שעשתה אתמול קרקס בהליכה להפועל חיפה. לגבי היום, ברדה לא פראייר, הוא מאמן קשוח ורציני, השחקנים נשמעים להוראות שלו. הוא ייתן למכבי חיפה להחזיק בכדור והפועל תצא למעברים, ומכבי חיפה נכשלת בזה. מצד שני, להפועל אין קישור. אני מציע לברק בכר לא לשחק עם 10, אלא עם שתי שמיניות, ככה אולי נתפוס אותם עם המכנסיים למטה. צריך להיות ממושמעים או שמכבי חיפה יתפרקו. חובת ההוכחה היום היא על סק, בנבחרת הוא ענק אבל במכבי חיפה הוא חושב שהוא בקנבאואר וזה עולה למכבי חיפה כמעט כל משחק בגול”.

קניאס: “צומת דרכים מבחינת העונה של מכבי חיפה. ברגע שאין קהל להפועל זה מבטל את היתרון של הביתיות, יש להם גם חיסרון רציני באמצע, אין תירוצים, צריכים לחזור עם 3 נקודות בבלומפילד”.