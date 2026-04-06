יום שני, 06.04.2026 שעה 16:23
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"לא קיבלנו את ההחלטה של מוצ'ה בצורה טובה"

מאמן אשדוד אבי אבינו דיבר ב"שיחת היום" על חתימת הקשר בבית"ר ("לא אומר בוודאות שהוא לא ישחק כל העונה") והמשך העונה ("מתמקדים בלהישאר בליגה")

נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)
מ.ס אשדוד איבדה אתמול (ראשון) יתרון כפול ונכנעה 3:2 באצטדיון הי”א למכבי נתניה, מה שסיבך אותה בקרבות התחתית. מאמן הקבוצה, אבי אבינו, שבין היתר חשף אתמול אחרי המשחק כי הוחלט להוציא את נועם מוצ’ה מהרוטציה בשל כך שחתם על מעבר לבית”ר ירושלים בתום חוזהו, עלה לדבר על הנושאים הללו בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מובילים 0:2, היה נראה שהמשחק שלכם. מה קרה?
“פתחנו מצוין, גם שלטנו במשחק, כל ההיבטים הטקטיים עבדו. הגענו גם לעוד מצבים, היה חוסר ריכוז וקיבלנו את השער המצמק, זה לא סיבה לקבל את הגול השני. שניתחנו ראינו שהיינו יכולים למנוע בקלות את הגולים. חצי שני המשחק התאזן ולצערי ספגנו את הגול הזה. היינו מחבקים נקודה”.

חטפתם מכה לא פשוטה עם אוואני.
“לגמרי. הוא ייעדר כנראה שבועיים-שלושה. לא נתעסק עכשיו במה שאין. יש מטרה להישאר בליגה”.

יש את הסיפור עם מוצ’ה, האם שחקן כזה שהוא שחקן מצוין, אתם חושבים שהוא לא יהיה לטובתכם? לא כדאי להשתמש בו?
“שאלו אותי כמה פעמים עליו. הוא ילד מדהים שמאוד מוערך. הוא רוצה להתקדם וזה בסדר גמור, אבל לכל דבר יש טיימינג, אבל יש סיבה מוצדקת. אנחנו וראשי המועדון לא קיבלנו את ההחלטה בצורה הכי טובה”.

אבל יש דוגמאות אחרות של שחקנים שעברו קבוצה והמשיכו לשחק.
“אני לא נכנס לדברים האלה ולמה שקורה מאחורי הקלעים ניר (ביטון) ואני צריכים לקבל את ההחלטות בצד המקצועי”.

היית רוצה אבל שיהיה לך את מוצ’ה?
“בהתחשב בעומס כל שחקן רלוונטי, אבל ברור שאתה רוצה שחקן כזה תמיד. אני לא אומר לך בוודאות שהוא לא ישחק כל העונה. נכון לעכשיו החלטנו שזה מה שיקרה”.

ניר ביטון (עמרי שטיין)ניר ביטון (עמרי שטיין)

ג’קי בן זקן אמר לכם שאתם המאמנים עד סוף העונה?
“אני יודע שאנחנו צריכים לספק תוצאות. אנחנו מקבלים אמון ותשבוחות, אבל בסוף לא הבאנו נקודות. צריכים לדעת לייצר נקודות. אנחנו כרגע מתמקדים בלהשאיר את המועדון בליגה”.

ערכם בירור לגבי הטענות של כארם ג’אבר?
“אני הייתי די קרוב למקרה, לא שמעתי את המילה הזאת. כן ראיתי אמוציות, ישר הרחקנו את השחקנים. לא שמעתי את הדבר הזה, גם היום בבירור זה לא דבר שנאמר”.

פורסם על עימות של אנסה וקימבידי?
“זה לא נכון, פשוט בירידה היו אמוציות בדיבור. כשאתה יורד במשחק שאתה מפסיד זה ככה. היום באימון הכל היה בסדר. בסוף אנחנו נאבקים על החיים שלנו. אולי נצטרך לפעמים לשחק כדורגל פחות יפה”.

יוגיוג'ין אנסה משתלט על הכדור (חגי מיכאלי)

זה לא מפריע לך שבעלי תפקידים בכירים אינם?
“לפני שהגעתי לאמן את אשדוד הייתי חלק מהצוות האולימפי. ברגע שמוניתי אמרתי לג’קי שלגיא מאוד חשוב שאני אסיים את הקמפיין. ג’קי אישר לי וזה היה ההתכנסות האחרונה שלי. לגבי מאמן הכושר, יש לנו שניים. הפסדתי רק שלושה או ארבעה אימונים, ועדיין הייתי מעורב משם על הכל. הקבוצה לא נפגעה בהכנות”.

