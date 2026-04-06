יום שני, 06.04.2026 שעה 14:50
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

תומר יוספי במו"מ מתקדם עם בית"ר ירושלים

חיזוק בדרך: הקשר בן ה-27, שמשחק כיום בליגה האוקראינית, נמצא על הכוונת של אברמוב ואלמוג כהן לקראת העונה הבאה. בבירה מקווים שיתגמש בדרישותיו

תומר יוספי (פוליסיה ז'יטומיר)
מבט לעונה הבאה בשיא מאבק האליפות. בית"ר ירושלים נמצאת כעת באחת התקופות המרתקות והאינטנסיביות שלה בשנים האחרונות. מצד אחד, הקבוצה מהבירה ממשיכה להיאבק במלוא המרץ על צלחת האליפות בעונה הנוכחית, אך מנגד, קברניטי המועדון ממש לא ממתינים לשריקת הסיום של העונה כדי לתכנן את העתיד. מאחורי הקלעים, המנהל המקצועי אלמוג כהן יחד עם הבעלים ברק אברמוב עובדים שעות נוספות במטרה להעמיד סגל חזק, רענן ותחרותי לשנה הבאה, וכעת מסתמן כי יעד רכש בולט ומרכזי כבר סומן.

הליגיונר תומר יוספי נמצא בימים אלו בניהול משא ומתן מול הקבוצה לקראת חזרה אפשרית לכדורגל הישראלי. הקשר בן ה-27, אשר גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, משחק החל מסוף חודש דצמבר 2024 בשורותיה של פוליסיה ז'יטומיר מהליגה האוקראינית. יוספי יצא לאירופה לאחר שרשם תקופה מקצועית נהדרת ומוצלחת במיוחד במדיה של הפועל חיפה, יכולת מצוינת שהפכה אותו במהרה לאחד השחקנים הישראלים המבוקשים ביותר בשוק.

הפערים הכספיים והחיזורים בישראל

הכישרון והיכולת הגבוהה של הקשר לא נעלמו מעיניהן של שאר קבוצות ליגת העל. במהלך העונה הנוכחית, מועדונים כמו הפועל תל אביב ומכבי נתניה עשו מאמצים בחלון העברות בינואר וניסו להחתים את יוספי בשורותיהם, אך השחקן בחר באותה העת להישאר מחוץ לישראל ולהמשיך את דרכו המקצועית מעבר לים. כעת, נראה כי האפשרות להצטרף למועדון הצהוב שחור ולשחק באצטדיון טדי קוסמת לו במיוחד. בבית"ר רוצים מאוד לראות את יוספי מצטרף ומעבה את חוליית הקישור, אך המהלך עדיין תלוי בפן הכלכלי ולשם השלמת העסקה, יוספי יצטרך לגלות גמישות מסוימת ולהתפשר בדרישותיו הכספיות הגבוהות.

תומר יוספי וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)תומר יוספי וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)

תשתית הרכש שכבר הובטחה

המשא ומתן עם הקשר המוכשר מצטרף לשורת מהלכים מהירים שכבר נסגרו מאחורי הקלעים במועדון. כפי שנחשף לראשונה בפורטל ONE, הצוות המקצועי בבית"ר כבר החל כאמור לבסס את עתודות הסגל לעונה הבאה והבטיח מבעוד מועד את שירותיהם של שני שחקנים צעירים ומבטיחים. הקבוצה החתימה עד כה את נועם מוצ'ה, שחקנה הכישרוני של מועדון ספורט אשדוד, וכן את דניאל וורקו המגיע מהפועל רמת גן. צעדים אלו מעידים על חשיבה עמוקה, תכנון לטווח ארוך והכנה מוקדמת לקראת האתגרים הבאים של הקבוצה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
