אוגביידה צפוי להצטרף להפועל חיפה, זר חדש לצפת

המחזור ה-28 בליגה הלאומית בכדורסל ייערך הערב (שני). במוקד שני משחקים מעניינים: הדרבי החיפאי, בו הפועל, הנאבקת על עלייה לליגת העל תארח את מכבי (20:15, רוממה) ועירוני נהריה, השלישית, תארח את מכבי רחובות, השנייה, בקרב ישיר על המקום השני, המעניק יתרון ביתיות לאורך כל הפלייאוף (הראשונה בלאומית בתום העונה הסדירה מעפילה אוטומטית לליגת העל ומקומות 2-9 מתמודדות בפלייאוף).

בעירוני נהריה מרסליוס ארלינגטון ותומר לוינסון פצועים ובספק למשחק. השניים גם לא שותפו במשחקה האחרון של הקבוצה, בו גברה על מכבי פתח תקווה. ארלינגטון היה מעורב בתאונת דרכים ביום שבת, בדרכו לאימון, כאשר הייתה אזעקה בעיר ורכב אחר פגע ברכבו מאחור.

המשחק מול פתח תקווה נערך בקריית אתא וגם היום הודיעו באיגוד לנהריה כי המשחק ייערך באולם רמז, אך בנהריה, כמו בפעם הקודמת, מתעקשים לקיים את המשחק באולמם הביתי בעין שרה וטוענים כי לאולם יש את כל אישורי פיקוד העורף ואין הבדל באזעקות בין נהריה לבין הקריות. האיגוד טוען כי ההבדל בזמן ההתפנות למרחב המוגן (דקה בקריות לעומת חצי דקה בנהריה) הוא קריטי. המשחק נקבע במקור לשעה 16:00, אך אם ייערך בקריית אתא הוא צפוי להדחות לשעה 18:00.

מרסלוס ארלינגטון (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה מצאו טיסה לסנטר, דרק אוגביידה, שסיכם את תנאיו בקבוצה. המועד האחרון להעברות בלאומית הוא ביום חמישי. אוגביידה אמור להגיע מחר ואז יירשם בחיפה, שתשחרר במצב הזה את אחד מהזרים הקיימים: ווסלי האריס או אקסבייר ג'ונסון. אוגביידה שיחק, כזכור בישראל בהפועל אילת (עונת 20/21) ובהפועל ירושלים (24/25).

מ.ס צפת הצליחה להחתים זר בקבוצה, כשהנחיתה את הגארד דרק סנט הילרי להמשך עונת המשחקים 2025/26 בליגה הלאומית. סנט הילרי (27, 1.83), רכז מצטרף לאחר שבתחנתו המשמעותית האחרונה ביוון (במדי פנתריאקוס קורויבוס מהליגה השנייה) ביסס את מעמדו כאחד הגארדים הטובים בליגה עם ממוצעים של למעלה מ-18 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק. בעבר שיחק גם בשבדיה ובליגת הפיתוח של ה-NBA (G-League).

שלום חדד, המנהל המקצועי, הגיב להחתמה: “כחלק ממאמצי המועדון לרענן את השורות לקראת הישורת האחרונה של עונת 2025/26, אנו שמחים על החתמתו של דרק סנט הילרי! מדובר ב’סקורר’ מוכח שכבר הראה את היכולות שלו ברמות הגבוהות של אירופה. דרק מביא איתו מהירות, רעננות ויכולת לייצר נקודות ברגעים מכריעים, בדיוק מה שאנחנו צריכים במאבקים שנותרו לנו בליגה”.

שחקני מ.ס צפת חוגגים (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

יוחאי עזרא, יו”ר המועדון, הוסיף: “למרות כל הקשיים והמכשולים שנקרים בדרכנו העונה ב”ה, הקבוצה בהנהגתי לעולם לא תרים ידיים. אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ כדי להעמיד את הסגל החזק ביותר. דרק הוא שחקן רעב ומחויב, ואנחנו בטוחים שהוא יתחבר מהר מאוד לקהל שלנו בצפת ויעזור לנו להשיג את המטרות שלנו.”

כזכור, צפת, הנראית בדרכה הבטוחה לליגה השלישית, עם שני ניצחונות בלבד מ-24 משחקים, איבדה בשל המלחמה את שני הזרים שלה, קווין או'באנור וטיישון אלכסנדר וגם את המתאזרח, קיירי בראון. במקביל ממשיכים בקבוצה לנסות לסגור ולהנחית את גלן רייס ג'וניור.