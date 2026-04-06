אוגביידה צפוי להצטרף להפועל חיפה, זר חדש לצפת

המחזור ה-28 בליגה הלאומית בכדורסל ייערך הערב (שני), כשבמוקד יהיה הדרבי החיפאי, בו הפועל, הנאבקת על עלייה לליגת העל תארח את מכבי (20:15, רוממה).

משחק נוסף ומסקרן שאמור היה להתקיים היה בין עירוני נהריה, השלישית, שאמורה הייתה לארח את מכבי רחובות, השנייה, בקרב ישיר על המקום השני, המעניק יתרון ביתיות לאורך כל הפלייאוף (הראשונה בלאומית בתום העונה הסדירה מעפילה אוטומטית לליגת העל ומקומות 2-9 מתמודדות בפלייאוף), אך המשחק נדחה, כשבהודעה נמסר: “בשל פניית עירוני נהריה לאיגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית לבחינה מחודשת של תקינות המרחב המוגן שהוצב באולם עין שרה, הוחלט על בחינת הנושא ודחיית המשחק היום בין עירוני נהריה למכבי רחובות. תאריך המשחק החדש ייקבע בקרוב”.

לאחר שבתחילה החליטו באיגוד הכדורסל כי המשחק יתקיים באולם רמז בקרית אתא בשעה 18:00, בנהריה התנגדו והבהירו כי לא יתייצבו למשחק. לאחר דיון שהתקיים בזום בין נציגי האיגוד, מנהלת הליגה הלאומית לנציגי עירוני נהריה המשחק נדחה, כרגע בלי מועד חלופי. בנהריה מצפים כי באיגוד הכדורסל יחזירו את המשחקים לנהריה, או יקבעו מקום חלופי בו תארח נהריה וגם תשתכן דרך קבע, יחד עם סיוע כספי מהאיגוד.

בהפועל חיפה מצאו טיסה לסנטר, דרק אוגביידה, שסיכם את תנאיו בקבוצה. המועד האחרון להעברות בלאומית הוא ביום חמישי. אוגביידה אמור להגיע מחר ואז יירשם בחיפה, שתשחרר במצב הזה את אחד מהזרים הקיימים: ווסלי האריס או אקסבייר ג'ונסון. אוגביידה שיחק, כזכור בישראל בהפועל אילת (עונת 20/21) ובהפועל ירושלים (24/25). האריס מבוקש בכמה קבוצות ליגת העל, בהן מכבי רמת גן, בני הרצליה, עירוני רעננה והפועל באר שבע.

מ.ס צפת הצליחה להחתים זר בקבוצה, כשהנחיתה את הגארד דרק סנט הילרי להמשך עונת המשחקים 2025/26 בליגה הלאומית. סנט הילרי (27, 1.83), רכז מצטרף לאחר שבתחנתו המשמעותית האחרונה ביוון (במדי פנתריאקוס קורויבוס מהליגה השנייה) ביסס את מעמדו כאחד הגארדים הטובים בליגה עם ממוצעים של למעלה מ-18 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק. בעבר שיחק גם בשבדיה ובליגת הפיתוח של ה-NBA (G-League).

שחקני מ.ס צפת חוגגים (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

שלום חדד, המנהל המקצועי, הגיב להחתמה: “כחלק ממאמצי המועדון לרענן את השורות לקראת הישורת האחרונה של עונת 2025/26, אנו שמחים על החתמתו של דרק סנט הילרי! מדובר ב’סקורר’ מוכח שכבר הראה את היכולות שלו ברמות הגבוהות של אירופה. דרק מביא איתו מהירות, רעננות ויכולת לייצר נקודות ברגעים מכריעים, בדיוק מה שאנחנו צריכים במאבקים שנותרו לנו בליגה”.

יוחאי עזרא, יו”ר המועדון, הוסיף: “למרות כל הקשיים והמכשולים שנקרים בדרכנו העונה ב”ה, הקבוצה בהנהגתי לעולם לא תרים ידיים. אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ כדי להעמיד את הסגל החזק ביותר. דרק הוא שחקן רעב ומחויב, ואנחנו בטוחים שהוא יתחבר מהר מאוד לקהל שלנו בצפת ויעזור לנו להשיג את המטרות שלנו.”

כזכור, צפת, הנראית בדרכה הבטוחה לליגה השלישית, עם שני ניצחונות בלבד מ-24 משחקים, איבדה בשל המלחמה את שני הזרים שלה, קווין או'באנור וטיישון אלכסנדר וגם את המתאזרח, קיירי בראון. במקביל ממשיכים בקבוצה לנסות לסגור ולהנחית את גלן רייס ג'וניור.