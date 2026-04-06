יום שני, 06.04.2026 שעה 12:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

הצעת הענק שאולמו דחה כדי להישאר בברצלונה

הקשר סירב להצעה כספית אדירה מהליגה הסעודית, שהייתה הופכת אותו לאחד המשתכרים הספרדים הבכירים. עבור הקטלונים הוכנה הצעה בגובה 60 מיליון אירו

|
דני אולמו (IMAGO)
אחרי כל מה שעלה לו לחזור לברצלונה ולהגשים את החלום שלו, מובן שדני אולמו חושב רק על להצליח בברצלונה ולא מקשיב להצעות החשובות הרבות שהגיעו לפתחו. רק כך אפשר להבין את מה שקרה לפני קצת יותר מחודש וחצי, כאשר גיעה שיחה מאל קאדיסיה מהליגה הסעודית, קבוצה שמאמן הבריטי ברנדן רוג'רס, ושבונה פרויקט תחרותי מאוד עם כמה שמות בעלי משקל.

ההצעה הייתה מפתה מאוד, כמעט בלתי ניתנת לסירוב, אלמלא הרצון של הקשר הספרדי להצליח בברצלונה. חוזה ל-4 עונות שהיה הופך אותו לאחד הכדורגלנים הספרדים בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם. כמעט 40 מיליון אירו, 9.5 מיליון נטו לעונה. בהחלט משהו שגורם לחשוב.

אפילו עבור ברצלונה הוכנה הצעה של 60 מיליון אירו כדי לנסות לשכנע את המועדון להעביר אותו, עם אפשרות לנהל משא ומתן כלפי מעלה. אבל דני אולמו משוכנע שהוא צריך להמשיך בברצלונה ודחה את ההצעה המפתה.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

הימור על ברצלונה

זו לא הייתה ההצעה היחידה בתקופה הזו, משום שכאשר לא קיבל המשכיות גדולה כל כך בהרכב של האנזי פליק, גם מהפרמייר ליג, עם ארסנל של מיקל ארטטה, וגם מהליגה הצרפתית, התעניינו במצבו. כולם קיבלו את אותה תשובה. הוא חושב רק על להמשיך בברצלונה.

השחקן שומר באופן מלא על הרעיון שלו להתבסס בפרויקט של הבלאוגרנה ולהיות חלק חשוב במערך של פליק. למרות התחרות ולמרות כמה תקופות שבהן היה לו פחות בולטות, העמדה שלו לא השתנתה בשום שלב. העדיפות המוחלטת שלו היא להצליח בקאמפ נואו ולהתבסס כאחד השחקנים המובילים של הקבוצה בשנים הקרובות.

“בשוק שהולך ומושפע יותר ויותר מהצעות כלכליות שקשה מאוד להשוות אליהן, ההחלטה של אולמו מחזקת את המחויבות שלו למועדון ולפרויקט ספורטיבי שהוא רואה כאידאלי כדי להמשיך לצמוח ככדורגלן”, פרגנו לו בתקשורת הקטלונית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */