הצעת הענק שאולמו דחה כדי להישאר בברצלונה

אחרי כל מה שעלה לו לחזור לברצלונה ולהגשים את החלום שלו, מובן שדני אולמו חושב רק על להצליח בברצלונה ולא מקשיב להצעות החשובות הרבות שהגיעו לפתחו. רק כך אפשר להבין את מה שקרה לפני קצת יותר מחודש וחצי, כאשר גיעה שיחה מאל קאדיסיה מהליגה הסעודית, קבוצה שמאמן הבריטי ברנדן רוג'רס, ושבונה פרויקט תחרותי מאוד עם כמה שמות בעלי משקל.

ההצעה הייתה מפתה מאוד, כמעט בלתי ניתנת לסירוב, אלמלא הרצון של הקשר הספרדי להצליח בברצלונה. חוזה ל-4 עונות שהיה הופך אותו לאחד הכדורגלנים הספרדים בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם. כמעט 40 מיליון אירו, 9.5 מיליון נטו לעונה. בהחלט משהו שגורם לחשוב.

אפילו עבור ברצלונה הוכנה הצעה של 60 מיליון אירו כדי לנסות לשכנע את המועדון להעביר אותו, עם אפשרות לנהל משא ומתן כלפי מעלה. אבל דני אולמו משוכנע שהוא צריך להמשיך בברצלונה ודחה את ההצעה המפתה.

הימור על ברצלונה

זו לא הייתה ההצעה היחידה בתקופה הזו, משום שכאשר לא קיבל המשכיות גדולה כל כך בהרכב של האנזי פליק, גם מהפרמייר ליג, עם ארסנל של מיקל ארטטה, וגם מהליגה הצרפתית, התעניינו במצבו. כולם קיבלו את אותה תשובה. הוא חושב רק על להמשיך בברצלונה.

השחקן שומר באופן מלא על הרעיון שלו להתבסס בפרויקט של הבלאוגרנה ולהיות חלק חשוב במערך של פליק. למרות התחרות ולמרות כמה תקופות שבהן היה לו פחות בולטות, העמדה שלו לא השתנתה בשום שלב. העדיפות המוחלטת שלו היא להצליח בקאמפ נואו ולהתבסס כאחד השחקנים המובילים של הקבוצה בשנים הקרובות.

“בשוק שהולך ומושפע יותר ויותר מהצעות כלכליות שקשה מאוד להשוות אליהן, ההחלטה של אולמו מחזקת את המחויבות שלו למועדון ולפרויקט ספורטיבי שהוא רואה כאידאלי כדי להמשיך לצמוח ככדורגלן”, פרגנו לו בתקשורת הקטלונית.