רונן קצב שבור: היית הבן שמעולם לא היה לי

הלם בעולם העסקים והספורט: נטע קסטין, בן 31, אחיינם של סוכני הכדורגל רונן וגלעד קצב, הלך לעולמו בפתאומיות לאחר מפרצת במוח. קסטין, שניהל בין היתר גם את פעילות בתי הקפה של הרשת פקטורי 54, נחשב לדמות אהובה ומוערכת מאוד, כולל בקרב ספורטאים, והידיעה על מותו הותירה רבים בהלם.

מותו הפתאומי עורר גל תגובות כואבות. רונן קצב, שהיה קרוב אליו במיוחד, שיתף פוסט אישי ומטלטל על הקשר ביניהם. קצב תיאר מערכת יחסים עמוקה ויומיומית עם אחיינו, מלאה בהומור, אהבה ודאגה הדדית.

"אתה היית לי הבן שמעולם לא היה לי"

בפוסט הפרידה כתב קצב: "נטוש שלי. מיום חמישי בדקתי את האינסטגרם שלי אלף פעם לראות אם במקרה שלחת לי משהו. היה לך ולי מנהג מוזר מי שולח לשני באותו יום את הטיקטוק הכי מטומטם שיש… אתה היית שולח לי בעיקר ריקודים מוגזמים ואני בעיקר מגיב לך עם אנשים מוזרים שמנסים לעשות ספורט ולא כל כך מצליחים".

רונן קצב ונטע קסטין (אינסטגרם)

בהמשך חשף את הקרבה ביניהם: "הייתי צוחק עליך שאתה מתחיל להקריח ושמן ואתה היית מתגלגל מצחוק... נטוש אתה היית לי הבן שלעולם לא היה לי. כל דבר שקרה לך בחיים ידעתי ויעצתי, ואתה הקשבת והפנמת והתפתחת כמו מטורף וכמה אני גאה בך".

קצב המשיך ותיאר את האישיות הייחודית של קסטין: "אין מי שלא פגש אותך ולא התאהב בך ישר, קרן אור שחדרה עם חיוך מטורף כמו חץ לנשמה של כל מי שפגש אותך. אתה גרסה עדכנית של סבא שנגע בכל כך הרבה אנשים והשאיר חותמות בכל מקום".

בדבריו נגע גם בכאב האובדן הקשה של המשפחה: "אנחנו שבורים לרסיסים... אבל אנחנו נקום מזה כי היית כועס מאוד אם לא נבחר בחיים ולחיות ולטרוף את החיים כמו שאתה נהגת. זאת צוואתך".

את הפוסט סיים במילים מצמררות: "יש לי חור בלב בצורה שלך. אני כל כך אוהב אותך חיים שלי. תודה על הכל, נתת לי כל כך הרבה ערך לחיי. אוהב אותך לתמיד טושי שלי".

מותו של קסטין בגיל כה צעיר הותיר חלל גדול בקרב משפחתו, חבריו וכל מי שהכיר אותו, כאשר רבים מבטיחים לשמר את זכרו ואת החיוך הייחודי שהפך לסימן ההיכר שלו.